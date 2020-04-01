Zoom تزيل الشفرة البرمجية التي تقوم بإرسال البيانات إلى الفيسبوك من تطبيقها

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تزايد شعبية تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom، تم إكتشاف أن التطبيق كان يرسل بيانات المستخدمين سرًا إلى الفيسبوك دون موافقتهم. وبالنسبة لأولئك الذين لا يشعرون بالإرتياح لهذا، فإن الخبر السار هو أنه بعد تقرير Motherboard، قامت الشركة التي تقف وراء تطبيق Zoom بإزالة التعليمات البرمجية المسؤولة عن ذلك.

وفي بيان تم إرساله إلى موقع Motherboard، نُقل عن الشركة قولها : ” إن Zoom تأخذ خصوصية مستخدميها على محمل الجد. لقد طبقنا في الأصل ميزة ” تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك ” بإستخدام حزمة تطوير البرمجيات Facebook SDK من أجل تزويد المستخدمين بطريقة ملائمة أخرى للوصول إلى منصتنا. ومع ذلك، تم إعلامنا مؤخرًا أن Facebook SDK كانت تجمع بيانات غير ضرورية عن الأجهزة “.

كما إعتذرت الشركة عن الأمر وأضافت : ” سنقوم بإزالة Facebook SDK وإعادة تشكيل الميزة حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول بإستخدام الفيسبوك عبر متصفحهم “. قام موقع Motherboard منذ ذلك الحين بتحميل النسخة الأحدث من تطبيق Zoom وأكد أن التطبيق لم يعد يرسل البيانات إلى الفيسبوك عندما يتم فتحه.

شهد تطبيق Zoom زيادة كبيرة على مستوى الشعبية في الأسابيع القليلة الماضية بعدما بدأ المزيد من الأشخاص في العمل والدراسة من المنزل بسبب فرض الحجر الصحي العديد من البلدان حول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.