وزير الاتصالات: في حال التحصيل الإلكتروني ٣٠ ضعف لباقات الإنترنت.. وبشرى سارة بشأن زيادة السرعة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، جرى طرح مبادرة بمنح كل المشاركين في الإنترنت الثابت 20% زيادة في سعة التحميل مجانا، لتحفيز المواطنين على البقاء في المنزل، واستخدام الإنترنت دون خشية نفاذ الباقة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام ابراهيم، أنه تم منح كل الطلاب الدخول المجاني لكل المواقع التي تحددها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لتحصيل دروسهم ومتابعة محاضراتهم والاستعداد للامتحانات.

وأشار "طلعت"، أنه جرى منح كل من يجدد الطالب من خلال السداد بالوسائل الرقمية 30 ضعف الباقة التي يشتريها، موضحا أن الهدف من ذلك تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية وتجنب الدفع نقدا كونه احد وسائل انتقال عدوى فيروس كورونا.

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واكد انه لا توجد مشكلة في الانترنت ولكن يوجد بطئ على الشبكة وهذه مشكلة جزء منه محلي وعالمي، موضحا أن وقت ذروة الانترنت يبدا من 5 مساء ويستمر حتى 5 صباحا. حسبما نشر موقع "الوطن".



وأكد وزير الاتصالات، أنه سيتم رفع كفاءة الانترنت في الفترة المقبلة لمواجهة زيادة الاستخدام، موضحًا أن شبكة الاتصالات تواجه أحمال غير مسبوقة وأن خطة رفع كفاءة الإنترنت في مصر التي تم تنفيذها العام الماضي ساهمت في تحمل الضغط العالي والاستخدام في تلك الأيام منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا الجديد. حسبما نشر موقع "اخبار اليوم".

أوضح " طلعت " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن خطة رفع كفاءة الإنترنت قدرت بـ30 مليار جنيه ورفعت متوسط سرعة الإنترنت في مصر 6 أضعاف، مشيرًا إلى أن المواقع التي يدخل عليها المستفيدين تعاني من زيادة الأحمال من كل دول العالم، وأحيانًا يكون البطء من المواقع وليس من شبكة الإنترنت في مصر نفسها.



كشف " وزير الاتصالات" أن الوزارة قررت التواصل مع وزراة الصحة لتقديم كشف بأسماء الأطباء بالمستشفيات وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت لهم بشكل مجاني، وذلك كلافتة تقدير وإجلال لمجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا.



