شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب فيروس كورونا.. نمو هائل فى عدد مستخدمى تطبيقات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكافح العالم كله جائحة فيروس كورونا، حيث أثر تفشي المرض على الكثيرين، ونظرًا لأن العديد من الأماكن في العالم تحت حظر، يعمل الأشخاص من المنزل ويلجئون إلى التطبيقات والأدوات للبقاء على اتصال مع الزملاء وحضور الاجتماعات الافتراضية والمزيد.

وفي حين أن تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وMicrosoft Teams وSkype for Business وما إلى ذلك شائعة بالفعل بين المستخدمين، فقد أدى تأثير فيروس كورونا إلى زيادة كبيرة في تنزيلات هذه التطبيقات ويشير التقرير إلى نمو قياسي في الطلب، بحسب موقع fonearena الهندى.

وفقًا للتقرير ، تجاوزت تطبيقات الأعمال 62 مليون عملية تنزيل خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس عبر متجر Google Play وApp Store ، وارتفعت بنسبة 45٪ عن الأسبوع قبل 14 مارس، وعلاوة على ذلك ، تشهد تطبيقات مثل Zoom Cloud Meetings طفرة في التنزيلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وخلال الأسبوع من 15 إلى 21 مارس في الولايات المتحدة، تم تنزيله أكثر بمقدار 14 مرة من المتوسط ​​الأسبوعي خلال الربع الرابع من 2019 ، وأكثر من 22 مرة في فرنسا ، و 20 مرة في المملكة المتحدة ، و 17 مرة في ألمانيا ، و 27 مرة في إسبانيا و 55 مرة في إيطاليا.





Advertisements

وبالمثل، شهد تطبيق Microsoft Teams خلال الأسبوع من 15 إلى 21 مارس زيادة في التنزيلات بمعدل 13ضعف في المملكة المتحدة، و11 ضعف في الولايات المتحدة، و16 ضعف في فرنسا، و11 ضعف في ألمانيا، ومن ناحية أخرى، شهد Google Hangouts Meet نموًا قويًا في التنزيلات الأسبوعية بمعدل 30ضعف في الولايات المتحدة و24 ضعف في المملكة المتحدة و64 ضعف في إسبانيا و140 ضعف في إيطاليا.

إلى جانب تطبيقات الأعمال، شهدت تطبيقات مؤتمرات الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية مثل Houseparty نموًا قويًا في التنزيلات في أوروبا، حيث تساعد هذه التطبيقات الأشخاص على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية وحياتهم العملية بسلاسة في هذه الحالة.