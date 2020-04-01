شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لطرح Teams للمستهلكين العاديين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أنها تستعد لإطلاق نسخة مخصصة للمستهلكين من خدمة Teams، وهي خدمة موجهة لقطاع الأعمال، وتوفر للعاملين إمكانية التراسل، والدردشات الصوتية، والمرئية، وذلك في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك لتسهيل التواصل بين المستخدمين.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن نسخة المستهلكين من Teams ستقدم مجموعة من الأدوات التي تسهل على الأسر العادية، والمجموعات الصغيرة من الأشخاص، تنظيم المناسبات ومشاركة المعلومات وإجراء المكالمات المرئية.

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ورغم أن مايكروسوفت توفر بالفعل تطبيق Skype لتمكين المستخدمين من التواصل، سواء كانوا مستهلكين عاديين أم شركات من خلال الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الفيديو، إلا أن نائب رئيس مايكروسوفت في قطاع الأجهزة والبحث والحياة العصرية أكد لموقع TechCrunch أن التطبيق سيستمر حتى مع إطلاق نسخة المستهلكين من Teams.

وقال مسؤول مايكروسوفت: “"إن أكثر من 100 مليون مستخدم يستخدمون سكايب شهريًا، لذا ستستمر الشركة في دعمه، ولكن Teams سيوفر مزايا أخرى، إلى جانب التراسل الصوتي، والمرئي".

يذكر أنه نظرا لتفشي فيروس كورونا مؤخرا، شهدت مايكروسوفت ارتفاعًا غير مسبوق في استخدام Teams، ولدى Teams الآن أكثر من 44 مليون المستخدمين اليوميين، وهو الرقم الذي نما بنسبة 12 مليونًا في الأيام السبعة الماضية فقط، وقد حقق هؤلاء المستخدمين أكثر من 900 مليون محضر اجتماع واتصال في Teams كل يوم هذا الأسبوع.