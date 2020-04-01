تكنولوجيا: شركة تصمم نوافذ بألواح شمسية مدمجة لخفض انبعاثات الكربون

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على عكس الألواح الشمسية التقليدية، التي تمتص الطيف الكامل لضوء الشمس، فإن النوافذ، تسمح لأشعة الشمس المرئية بالمرور من خلالها بحيث لا يوجد تعتيم كبير.
وتأمل الشركة في الاستفادة من تفويض جديد من حكومة كاليفورنيا يتطلب من جميع المنازل التي تم بناؤها في عام 2020 أو بعد، بناء شكل من أشكال توليد الطاقة الشمسية.
وقال مايلز بار، مؤسس شركة Ubiquitous Energy، "هذا أمر جيد، لأن أصحاب المنازل يمكنهم تثبيت النوافذ تمامًا كما يفعلون على أي حال، لكنهم في الواقع ينتجون الطاقة ".
كما أنه نظرًا لأن النوافذ لا تمتص الطيف الكامل لضوء الشمس، فهي ليست كألواح شمسية تقليدية موفرة للطاقة، وتولد النوافذ حوالي ثلثي كمية الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية التقليدية.
كما أنها تكلف حوالي 20% أكثر لتركيبها من النوافذ التقليدية، لكن يعتقد أن التكلفة سيتم تعويضها بسهولة عن طريق خفض تكاليف الطاقة.
وتقدم الشركة حاليًا شبكات مستطيلة مع ست ألواح زجاجية بقياس 14 بوصة × 20 بوصة، ويعتقد أن النوافذ يمكن استخدامها لكل شيء، من المساحات السكنية إلى الصناعية، ويمكن حتى استخدام الزجاج في الإلكترونيات للمساعدة في إضافة طاقة إضافية للبطاريات.
ويمكن تطبيقه على نوافذ ناطحات السحاب، ويمكن تطبيقه على الزجاج في السيارات والزجاج على أجهزة الأيفون لاحقا.
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