شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تخطط لإعادة تصميم ألعاب ماريو الكلاسيكية وإطلاقها هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 35 لإطلاق لعبة سوبر ماريو بروس، حيث يمكن لشركة نينتندو الاحتفال بإرثها الرئيسي بطريقة مميزة، حيث يقال إن الشركة تعمل على تطوير العديد من ألعاب Mario التى تسعى لإطلاقها هذا العام، بما في ذلك الإصدارات المعاد صياغتها لبعض الألعاب الكلاسيكية القديمة، من ضمنها (Super Mario Sunshine) لعام 2002 و (Super Mario 64) لعام 1997 و (Super Mario Galaxy) لعام 2007.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي حين أن العديد من ألعاب ماريو القديمة متاحة بالفعل على وحدة التحكم من خلال خدمات NES وSNES Switch Online، تخطط Nintendo لإعادة تصميم "معظم" كتالوج ماريو القديم، وفقًا لـ Video Games Chronicle.

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وتتضمن الألعاب Super Mario Galaxy ونسخة فاخرة من Super Mario 3D World، فيما تشير التقارير الأخيرة إلى وجود بعض المستويات الإضافية، كما يقال أيضًا أن هناك لعبة Paper Mario جديدة قيد التطوير، إلى جانب إعادة إصدار Super Mario 64 وSuper Mario Sunshine.

ويبدو أن Nintendo تهدف إلى الكشف عن خططها السنوية للذكرى الخامسة والثلاثين لـ Super Mario في حدث E3، ولكن هذا العرض لن يحدث هذا العام بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، وبدلاً من ذلك، قد تصدر Nintendo إعلاناتها من خلال عرض رقمي.

وبالرغم من أن مجال عمل نينتندو الرئيسي هو صناعة الألعاب وبيعها، إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى الاستفادة من الملكية الفكرية بطرق مختلفة، حيث افتتحت في شهر نوفمبر 2019 متجرها الجديد (Nintendo Tokyo)، كما كان من المقرر افتتاح متنزه (Super Nintendo World) الترفيهي هذا الصيف.