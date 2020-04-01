بالفيديو تصنيع اول جهاز محلي للتعفير

نجحت الكوادر الهندسية في شركة انتاج كهرباء الفرات الاوسط، بتصنيع اول جهاز للتعفير، وقد دخل الخدمة في مستشفى الحلة الجراحي.
اول جهاز للتعفير دخل الخدمة في مستشفى الحلة الجراحي، مصنع من قبل الكوادر الهندسية في شركة انتاج كهرباء الفرات الأوسط، من بين ثلاثة اجهزة ستوزع على المؤسسات الصحية في المدينة ، الجهاز يعمل بنظام ذاتي من خلال استخدام مرشات ميكانيكية ومعقمات تساعد في الحد من انتشار الفايروس.
وكانت دائرة صحة بابل قد اطلقت نداء استغاثة للميسورين والمؤسسات الحكومية في المحافظة، لدعمها بما يمكن ان يعزز من امكاناتها لمواجهة كورونا، لياتي هذا الجهاز كخطوة مهمة من شانها ان تقلل من خطر الإصابة بين المواطنين وخاصة ممن يدخلون المستشفى .
وتعمل الكوادر الهندسية على تجهيز ثلاثين غرفة خاصة بالعزل الوبائي لذوي الحالات المتقدمة بالاصابة بعد ان تبرع عدد من الميسورين بشراء المعدات واجهزة الانعاش الرئوي
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