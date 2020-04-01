شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحقق أداءً قوياً في نتائج أعمالها لعام 2019 و9مليار دولار صافي أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن نتائجها المالية المدققة لعام 2019 ونشرت تقريرها السنوي الذي كشف عن متابعة تحقيق أداء تجاري مميز رغم استمرار الضغوطات الخارجية، حيث بلغت عوائد مبيعاتها في جميع أنحاء العالم 123 مليار دولار أمريكي لعام 2019 بزيادة 19.1% سنوياً. وبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما قيمته 13.1 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية بلغت 22.4%.

وبحسب التقرير، استثمرت هواوي 15.3 % من عائداتها لعام 2019 في مجال البحث والتطوير، أي ما يعادل تقريباً 18.8 مليار دولار أمريكي،، وذلك في إطار مواصلة توفيرها للابتكارات التقنية من خلال متابعة تركيزها على نهج الاستثمار في مجال البحث والتطوير على المدى الطويل. وقد تجاوز انفاقها الإجمالي في مجال البحث والتطوير على مدار العقد الماضي 85.9 مليار دولار أمريكي.

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب: "كان عام 2019 استثنائياً للشركة، فعلى الرغم من استمرار الضغوطات الخارجية الهائلة تمكنّا من تحقيق تقدّم كبير من خلال التركيز على تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. وقد عملنا بجدّ لنكسب ثقة واحترام العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في الحفاظ على جودة أعمالنا".

وتابع شو قائلاً: "يزداد عالمنا تعقيداً يوماً بعد يوم، مما يؤكد أهمية الاستمرار بتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا وتشجيع الابتكار وتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وللمجتمع بكامله، لتتماشى مع متطلبات العالم الرقمي الذكي. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها اغتنام الفرص التاريخية التي يتيحها التحول الرقمي والذكي في مختلف الصناعات والقطاعات، والحفاظ على نمو ثابت على المدى الطويل".

وذكر التقرير أنه في عام 2019، حققت مجموعة أعمال Huawei Consumer لأجهزة المستهلك نمواً كبيرا، حيث تم شحن 240 مليون جهاز ذكي على مدار عام 2019. وأفادت تقارير الشركة بأنها حققت مزيداً من التقدم في مجال تطوير النظام الإيكولوجي لاستراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي (Seamless AI Life) ليشمل كافة السيناريوهات والأجهزة، بما فيها أجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة التي يمكن ارتداؤها والشاشات الذكية. وبلغت عائدات مبيعات مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك 66.9 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 34%.

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وشهد إطلاق مجموعة Huawei Carrier لشبكات الاتصالات شبكات الجيل الخامس التجارية. وقد عملت هواوي على إنشاء مراكز ابتكار مشتركة بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها الجاد لمساعدة عملائها على نشر شبكات الجيل الخامس تجارياً، وتعزيز ابتكاراته لاستفادة مزيد من الصناعات والقطاعات منه. كما وفرت هواوي حلول المحطات الرئيسية "رورال ستار" (RuralStar) والتي تتسم بالكفاءة لمعالجة مشاكل تغطية الشبكات في المناطق النائية، حيث تُستخدم هذه الحلول حالياً في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم لإيصال الإنترنت اللاسلكي إلى أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في المناطق النائية. وبلغت مبيعات مجموعة "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات 42.5 مليار دولار أمريكي عام 2019 ، بزيادة سنوية قدرها 3.8%.

وواصلت مجموعة أعمال Huawei Enterprise لقطاع المشاريع والمؤسسات تعزيز مشاريع التحول الرقمي للعملاء في كافة القطاعات، مرسخة إسهاماتها في إرساء أسس العالم الرقمي. وقد اختارت أكثر من 700 مدينة و228 شركة مدرجة على قائمة Fortune Global 500، هواوي كشريك لها في مشاريع التحول الرقمي. وكانت هواوي قد أعلنت عام 2019، عن استراتيجيتها للحوسبة السحابية التي تعتمدها بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز العالم الذكي، وأطلقت من خلالها أسرع معالج يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم "Ascend 910" ومجموعة تدريب على الذكاء الاصطناعي تحت اسم Atlas 900. وبلغت إيرادات المبيعات لمجموعة أعمال Huawei Enterprise لقطاع المشاريع والمؤسسات 12.8 مليار دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 8.6%.

يُذكر أن جميع البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي لعام 2019 تم تدقيقها بشكل مستقل من قِبل شركة "كي بي ام جي" KPMG وهي واحدة من أكبر الشركات الدولية للمحاسبة والتدقيق. ويمكنكم تحميل التقرير السنوي لعام 2019 من خلال الموقع: