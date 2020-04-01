شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكنك استخدام حساب الواتس آب على أجهزة متعددة فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع WABetainfo الشهير المتخصص في تسريبات واتس آب، أن خدمة التراسل الفوري تعمل حاليا على ميزة جديدة تتيح لك استخدام حساب واتس آب على أجهزة متعددة في نفس الوقت، حيث سيتلقى المستخدم إشعارًا عندما يكون حسابه على واتس آب على جهاز آخر.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإذا كنت من مستخدمي واتس آب وتستخدم حاليًا أجهزة متعددة، فمن المحتمل أن هذه الميزة ستكون مفيدة لك، ورغم أنها حاليًا في مرحلة التطوير، إلا أن الشركة المملوكة لـ Facebook تعمل أيضًا على تطوير الميزة بوتيرة سريعة، مما يعني أننا يمكن أن نرى الميزة تصبح عامة في غضون بضعة أشهر.

وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة أيضًا على إعادة إدخال ميزة الرسائل ذاتية التدمير للمحادثات الفردية، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن الرسائل ذاتية التدمير هي ميزة تتيح لك اختيار المدة التي تريد أن تستمر رسائل واتس آب قبل أن يتم حذفها، ويمكن أن تسمى ميزة رسائل التدمير الذاتي رسميًا رسائل منتهية الصلاحية.

Advertisements

على جانب أخر أظهر تقرير جديد نشرته شركة أبحاث السوق Kantar أن تطبيق التراسل الفورى واتس آب شهد زيادة كبيرة فى الاستخدام فى ظل التدابير المتخذة فى جميع أنحاء العالم للحد من تفشى فيروس (كوفيد-19) COVID-19.

وجاء تقرير (كانتار) بعد تقرير سابق أظهر أيضًا زيادة فى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التى أصبحت وسيلة للمستخدمين، الذين فُرض عليهم التزام المنازل، فى التواصل مع العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل.

وبحسب التقرير – التى شمل أكثر من 25,000 مستهلك فى 30 سوقًا خلال المدة من 14 إلى 24 مارس الحالي – فإن تطبيق واتس آب شهد زيادة فى الاستخدام بنسبة 40% بسبب فيروس (كوفيد-19).

وأشار التقرير إلى أن النمو بنسبة 40% الذي شهده واتس آب ارتفع من النسبة الأولية 27% فى الأيام الأولى لتفشى الفيروس، لتبلغ الآن نحو 41% فى المتوسط، وترتفع النسبة إلى 51% فى الدول التى تعايش المراحل المتقدمة من انتشار الفيروس، ولكن دولةً، مثل: إسبانيا، شهدت زيادةً هائلةً فى استخدام التطبيق بلغت 76%.