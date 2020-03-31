فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث Vivo S6 5G

أعلنت شركة (فيفو) Vivo اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (فيفو إس6 5جي) Vivo S6 5G الذي يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع أنه ينتمي إلى الهواتف المتوسطة المواصفات.

ويقدم (فيفو إس6 5جي) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وقطع على شكل قطرة ماء يحتوي الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل. وتحتوي الشاشة أيضًا حساس بصمة الأصبع.

ويمتاز الهاتف بأنه يحتوي معالج سامسونج Exynos 980 الموجود أيضًا في هاتفي الشركة: (إكس30) X30، و(إكس30 برو) X30 Pro. كما يحتوي على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 6 جيجابايت، أو 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

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ويقدم (فيفو إس6 5جي) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. أما البطارية فهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 10 المبنية على نظام أندرويد 10.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق. وهو متاح الآن للحجز، على أن يبدأ طرحه في السوق الصيني اعتبارًا من 4 نيسان/ أبريل المقبل. أما السعر فيعادل 380 دولارًا لخيار 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، وما يعادل 425 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت / 256 جيجابايت. ولا معلومات عن موعد توفر الهاتف في الأسواق العالمية.