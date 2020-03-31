شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى وكيف تنظف هاتفك الذكى فى ظل انتشار فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة وول ستريت جورنال دراسة حديثة كشفت أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على أسطح مثل الزجاج أو المعدن أو البلاستيك، لفترة زمنية كبيرة تتراوح بين ساعتين و9 أيام، وذكرت إيما هايهارتس، عالمة الأحياء الدقيقة بجامعة جنوب ويلز، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا لن ينتقل عبر الهاتف، مما يعنى أن الأمر وارد إلى أن يستبعد بشكل نهائي.

إن الشاشات التى تعمل باللمس فى هواتفنا هى فى الغالب مصدر يتم التغاضى عنه للميكروبات التى يمكن إدخالها إلى حيز حياتنا الشخصى بحسب الدكتور ديفيد ويستنبيرج البروفيسور فى العلوم البيولوجية بجامعة ميسورى للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن العديد من هذه الميكروبات غير ضارة، وفقاً لـ ويستنبيرج، لكن هناك أيضاً كائنات خطيرة مسببة للأمراض مثل فيروس كورونا القادر على العيش على الأسطح لفترة كافية لنقلها إليك أو إلى شخص آخر، وعليه من المهم تنظيف الأسطح التى نلمسها باستمرار، وخصوصاً شاشة الهاتف التى تعد من أكثر الأسطح التى نلمسها بشكل متكرر.

استخدم مناديل معقمة، ولكن تحقق من الشركة المصنعة لهاتفك أولاً .

. يختلف عدد مرات التنظيف على حسب عاداتك الشخصية .

. ارتداء قفازات يمكن التخلص منها بعد التنظيف، واغسل يديك جيداً بعد الانتهاء .

. تغيير السلوك كمشاركة الصور من خلال الرسائل، بدلاً من تمرير الهاتف للآخرين، واستخدام سماعات وتقنيات مثل البلوتوث لإبقاء هاتفك بعيداً عن وجهك .

متى وكيف تنظف هاتفك فى ظل انتشار وباء كوفيد-19هل تحتاج لتنظيف هاتفك؟

أكبر خطر للإصابة هو ملامسة الوجه لسطح يحمل الفيروس، فتخيل أنك تركب المترو وأنت تضع هاتفك على المقعد بجانبك لربط حذائك، أنت لا تدرك أن الشخص الذى نزل فى المحطة السابقة قبل دخولك قد عطس أو سعل فى نفس المكان.

يؤكد ويستنبيرج أن غسل الأيدى قبل لمس الهاتف سيكون كافياً لمنعنا من نقل الفيروس عن طريق اللمس، ولكن غسل أيدينا قبل كل اتصال جديد سيكون غير عملي، ففى الواقع، وفقاً لمسح أجرته شركة الأبحاث dscout عام 2019، يلمس الشخص العادى هاتفه المحمول 2617 مرة يومياً.

نصائح شركة أبل

أولاً وقبل كل شيء، ستحتاج إلى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة لهاتفك للحصول على أى تعليمات محددة لتجنب إتلاف جهازك.

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تنصح أبل بتنظيف منتجاتها كما يلي:

استخدم فقط قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر .

. تجنب المسح المفرط .

. افصل جميع مصادر الطاقة والأجهزة والكابلات .

. دع السوائل بعيداً عن جهازك .

. لا تسمح للسائل بالدخول إلى أى فتحات .

. تجنب البخاخات والمبيضات والمواد الكاشطة .

. تجنب الرش مباشرة على جهازك .

وتوصى أبل باستخدام مناديل كحول الأيزوبروبيلى بنسبة 70% أو مناديل مطهرة كلوروكس لمسح أى أسطح صلبة غير مسامية، ولكن، يجب تجنب استخدامها على الجلد أو القماش لمنع الضرر.

بالنسبة إلى الدكتور دونالد شافنر، اختصاصى إرشاد فى علوم الغذاء وأستاذ فى جامعة روتجرز، هذه مطهرات لطيفة إلى حد ما ولكن يجب تجنب استخدام مبيض الكلور لأنه يتلف هاتفك.

كم مرة يجب عليك تنظيف هاتفك؟

وفقاً لـ شافنر، فإن الطريقة الأكثر احتمالاً لتلوث جهازك بمستويات عالية من الفيروس هى أن يعطس شخص ما أو يسعل بالقرب منه، وأوضح أن القطيرات المجهرية التى تحتوى على الفيروس يمكن أن تستقر على الهاتف، وبالتالى سيكون من الجيد تنظيف هاتفك على أساس منتظم وليس بالضرورة فى كل مرة تلمسه.

ويرى ويستنبيرج فيما يتعلق بالتكرار، أن هذا يختلف حسب عاداتك: "إن كنت مجتهداً بشأن غسل يديك، فستحتاج إلى تنظيف الشاشة بمعدل مرة أو مرتين فى اليوم"، وأضاف "إن كنت تضع هاتفك على سطح يحتمل أن يكون ملوثاً، وتغسل يديك بشكل غير منتظم، فإننى أوصى بتنظيف هاتفك مرات كثيرة".

إن الوقاية هى بالتأكيد أفضل علاج فى هذه الحالة، بمجرد أن تبدأ بطقوس تطهير هاتفك، كن حذراً عند استخدامه خارج منزلك، اجعله قريباً منك، لا تضعه ولا تسلمه لأى شخص، فالأمر مصدر إزعاج مؤقت ولكنه يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً فى حماية صحتك وسلامتك بالإضافة إلى صحة أحبائك.