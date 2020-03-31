شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 40 ملايين مستخدم نشط لـSkype بسبب كورونا وسياسة العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون مكالمات الفيديو عبر سكايب ارتفع بنسبة 70٪ خلال هذا الشهر، ليصل إلى 40 مليون مستخدم نشط فى الوقت الحاضر، تزامنا مع بقاء المزيد من الأفراد فى منازلهم بسبب تفشى الفيروس التاجي.

وقالت الشركة فى منشور على مدونتها إن دقائق الاتصال من Skype إلى Skype قفزت بنسبة 220٪ عن الشهر السابق.

وأضافت الشركة أيضًا ميزات جديدة فى Microsoft Teams ، والذى يستخدمه أكثر من 44 مليون شخص كل يوم، مما يعزز استخدام تطبيق الدردشة بين العائلة والأصدقاء.

وقبل أقل من أسبوعين، قالت مايكروسوفت إن استخدام Teams زاد بنسبة 110٪ فى الأشهر الأربعة الماضية.

وقامت مايكروسوفت بمشاركة عدد قليل جدًا من الأرقام الخاصة بأعداد المستخدمين منذ استحواذها على Skype مقابل 8.5 مليار دولار فى أكتوبر 2011، ولم يتم تحديث عدد مستخدمى Skype النشطين شهريًا، على سبيل المثال، منذ أغسطس 2015 - كان 300 مليون هو الرقم الذى كشفت عنه والذى ظل دون تحديث لسنوات.

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ومع انفجار الاستخدام بسبب COVID-19، كانت الشركة حريصة على التحدث عن Skype ، ثم Microsoft Teams ، وهو تطبيق الأعمال الأسرع نموًا على الاطلاق.

وقد ساهم العمل فى المنزل فى نمو أسهم شركة مؤتمرات الفيديو Zoom Video Communications ، كما شهدت الألعاب ارتفاعًا كبيرا مؤخرًا، حيث من المتوقع أن يقضى الملايين من الأشخاص أسابيع داخل منازلهم.

جدير بالذكر كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" عن وصول قيمة برنامج Zoom لمكالمات الفيديو إلى 38 مليار دولار مع زيادة الاعتماد على مكالمات الفيديو لإجراء الاجتماعات والتحدث مع الزملاء، بعد أن اضطر الكثير من الموظفين حول العالم العمل من المنزل بسبب فيروس كورونا.

وقد أعلنت الشركة عن أسهمها فى أبريل 2018، وارتفع سعر سهم الشركة منذ عدة أيام بنسبة 22٪ إلى 159.07 دولارًا للسهم، كما ارتفع سهم Zoom بأكثر من 100 ٪ منذ 31 يناير.