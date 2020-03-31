شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحث بجوجل يبتكر تطبيقا يغنى عن قياس الملابس للمساعدة على العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) الذى أجبر العالم على تغيير الكثير من عاداته وسلوكياته فى إطار مكافحة الوباء، ظهر مصطلح التباعد الاجتماعى الذى يتعلق بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بين الشخص والمحيطين به، والحرص على تجنب ملامسة أى أشياء غير شخصية قدر الإمكان من أجل تجنب التقاط عدوى الفيروس.

وابتكر باحث بشركة جوجل الأمريكية لخدمات الإنترنت تطبيقاً إلكترونياً يستطيع التعرف على قياسات الجسم، وبالتالى يغنى المستخدم عن الحاجة لقياس الملابس بنفسه أثناء التسوق، وأفاد الموقع الإلكترونى تيك إكسبلور أن التطبيق الذى ابتكره الباحث جاسون مايز يستطيع التعرف على أبعاد أو قياسات جسم المستخدم بمجرد تغذيته بصورة إلكترونية له.

ومن أجل تشغيل التطبيق، يقوم المستخدم بتسجيل طوله داخل البرنامج ثم يقف أمام كاميرا إنترنت لتقوم بعملية مسح سريع لجسمه وإرسال الصورة إلكترونياً إلى التطبيق، الذى يقوم بشكل تلقائى بتحديد القياسات الأساسية للجسم مثل عرض الصدر والوسط ثم تعريف المستخدم بالقياسات الدقيقة لجسمه إذا كان يرغب فى شراء قميص أو سروال أو ثوب وغير ذلك من الملابس.

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ويقول مايز:"أعتقد أن هذا التطبيق يمكن أن يعود بالفائدة على الكثيرين من أمثالى الذين لا يهتمون كثيراً بشراء الملابس ولا يعرفون قياسات أجسامهم"، وأكد أن هذا التطبيق، فى حالة تعميم استخدامه، يمكن أن يحل كثيراً من المشاكل التى يعانى منها المتسوقون الذين لا يعرفون مقاساتهم على وجه التحديد، ويعانون أحياناً من مشكلة اختلاف المقاسات من ماركة ملابس لأخرى.

وأكد مايز أن التطبيق يوفر وسيلة "سهلة للغاية" لاختيار مقاسات الملابس دون الحاجة لملامسة الثياب نفسها فى المحال التجارية، لا سيما فى هذه الأيام التى يحرص خلالها الجميع على تجنب ملامسة أى شيء خارج منازلهم بغرض تجنب الإصابة بفيروس كورونا.