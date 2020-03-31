شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: عدوى كورونا تظل على سطح هاتفك الذكى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" نتائج تعرف بالصادمة، والتى أشارت إلى أن الفيروس يظل على سطح الهاتف الذكى مدة تصل إلى 4 أيام، وأشارت الدراسة الحديثة، التى أجرتها منظمة الصحة العالمية ونشرها موقع "تايمز نيوز ناو" التقنى المتخصص إلى أن فيروس "سارس كوفيد 2" الأصلى الذى تحول إلى كورونا المستجد ظلن يظل حيًا على السطح الزجاجى لمدة تصل إلى 96 ساعة وهى 4 أيام.

وأشار الموقع إلى أن "الهاتف الذكى يعد أحد أكثر الجهزة المستخدمة فى حياتنا اليومية حاليًا، خاصة إذا ما نظرت إلى كم مرة نلمس هواتفنا الذكية يوميًا أو حتى فى الساعة الواحدة".

وتابعت الدراسة قائلة: "الآن مع وجود معظم الأشخاص فى الحجر الصحى فى منازلهم، يعد الهاتف الذكى جهازًا رئيسيًا يبقى الناس على اتصال بالعالم الخارجين خاصة إذا ما كان هناك عمل تجريه من المنزل".

واستمرت الدراسة قائلة: "لكن ما لم يلاحظه أحد هو أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق سطح الهاتف الذكى، خاصة وأنه المكان الذى يمكن يظل على سطح الهاتف الذكى لفترات طويلة جدًا".

بخلاف الزجاج، ترصد الدراسة أن الفيروس يمكن أن يظل كذلك على الأسطح البلاستيكية الصلبة والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 72 ساعة تقريبًا وهى ثلاثة أيام.

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كما رصدت الدراسة نتائج ما توصلت له الجامعة الصينية فى هونغ كونغ إلى أنه تم عزل الفيروس من البراز على الورق وسطح فورميكا والجدار الملصق، بعد 36 ساعة كاملة، ومن على سطح بلاستيكى وفولاذ مقاوم للصدأ بعد 72 ساعة، ومن على شريحة زجاجية بعد 96 ساعة.

واختبرت العينات البيئية للمستشفى من عدد من المواقع، بما فى ذلك الجدران ونظام التهوية، اختبار تفاعل البوليميراز السلسلى الإيجابى فى كندا.

وفقًا لدراسة حديثة من المعاهد الوطنية للصحة فى الولايات المتحدة، يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يبقى على أسطح مثل الفولاذ والبلاستيك الصلب (يسمى أيضًا البولي) لمدة 72 ساعة تقريبًا وهى ثلاثة أيام وهى نفس فيروس السارس.

كما أشارت الدراسة إلى أن كوفيد 19 يمكن أن يستمر على سطح من الورق المقوى لمدة 24 ساعة وحوالى 4 ساعات على النحاس. ومع ذلك، نظرًا لأن دراسة المعاهد الأمريكية الجديدة لم تتحدث عن مدة بقاء الفيروس على الزجاج، فهناك عوامل أخرى تشير إلى نتائج مماثلة مثل فيروس السارس التاجى السابق.