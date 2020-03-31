افضل تطبيقات التدريب من المنزل مارس 2020

في لحظات انتشار فيروس كورونا تأتي اهمية تطبيقات التدريب من المنزل. البقاء في المنزل في هذه الأوقات من اهم الأمور الآن. غير العمل من المنزل بالطبع فالتدريب من المنزل صار مهماً لكل من يريد الحفاظ على مستوى لياقته البدنية. و مع منع التجمعات صار النزول الى الصالات الرياضية امراً مستحيلاً. ففي هذا المقال نجمع لكم مجموعة من افضل التطبيقات التي تساعدك على ممارسة تمارينك بالمنزل على هواتف Android

5 Minute Yoga

هذا التطبيق من اسمه خاص بتمرينات اليوجا. التمرينات السهلة و السريعة. يمكنك من خلاله انشاء جلسات تدريب يوجا تنهيها في 5 دقائق. هذا تطبيق بسيط لا يحمل مجموعة تخصيصات واسعة. و لكنه جيد للمبتدئين او من هم مشغولون و ليس لديهم وقت طويل لتدريبات مثل تدريبات اليوجا. هذا من تطبيقات التدريب الجيدة و هو مجاني. و لكن يمكن شراء النسخة الكاملة بسعر 8.5 دولار فقط

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BodBot

هذا تطبيق مدرب شخصي افتراضي يقوم ببناء تدريبات مناسبة على اي بيئة انت بها. طبعاً هذا يتضمن المنزل او حيث عندك معدات تدريب محدودة. هناك العديد من التطبيقات مثل هذا التطبيق على متجر Google Play Store لكن هذا يتميز بأنه يتغير بناء على الـFeedback الخاص بمستخدميه. كما انه يوفر ميزة اخرى و هي امكانية ربطه ببرامج تتبع لياقة بدينة مثل Google Fit.

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Daily Workouts

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هذا تطبيق بسيط آخر من تطبيقات التدريب بالمنزل. انه يوفر لك تدريبات بسيطة تتراوح مدتها من 5 دقائق الى نصف ساعة يتضمن التطبيق مجموعة من اكثر من 100 تدريب مختلف. تستهدف عدة اجزاء من الجسم. فيديو تدريبي لكل تدريب. و ميقات لكل تدريب ايضاً. مع دعم بدون انترنت كذلك. النسخة المدفوعة (بسعر 20 دولار) تتضمن تمارين زيادة. و تقوم بإزالة كل الإعلانات كذلك.

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Down Dog

هذا احد تطبيقات التدريب الخاصة باليوجا ايضاً. تطبيق 5 minute yoga المذكورة كان مخصص بشكل كامل للمبتدئين. او من هم ليس عندهم وقت فراغ كاف للتدريب. و لكن تطبيق Down Dog لتدريبات يوجا كاملة هذا التطبيق يوفر لك مجموعة اوضاع من تدريب اليوجا بشكل كامل. مع مجموعة من التدريبات المختلفة. و تستطيع استعماله بدون الإتصال بالإنترنت. مع امكانية استعمال التطبيق بـ6 لغات مختلفة. و بالطبع هذا التطبيق مناسب للمبتدأين و المحترفين و اي مستوى من العلم عند المتدربين

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Fitify

هذا تطبيق آخر للتدريبات و لكن لمن يملكون امكانيات و معدات محدودة. يمكنك من خلاله ايجاد مجموعة تمارين لا تحتاج الى معدات. او بإمكانيات متاحة. يمتك التطبيق حوالي 850 تدريب. نظام تدريب لمدة 15 دقيقة مثلاً. لا يحتاج لإتصال بالإنترنت. النسخة المجانية تعطيك جزء من التجربة الكلية لكن في الغالب ستحتاج الى النسخة الكاملة للتجربة كاملة.