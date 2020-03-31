تكنولوجيا: تحديث تطبيق Telegramيجلب مجموعة جديدة من المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق مؤخراً تحديث جديد لتطبيق Telegram مع مجموعة من المميزات للمستخدمين، والتي تستهدف تحسين تجربة المستخدم في مجموعات المراسلة مع دعم المستخدمين برموز وملصقات جديدة، كما يأتي التحديث الجديد بميزة مجلدات المحادثات.

تدعم ميزة مجلدات الدردشة الجديدة في تطبيق Telegram المستخدمين في تنسيق وفصل أنواع الدردشة المختلفة في ملفات داخل التطبيق، كما سيتاح للمستخدمين إضافة فئة محددة من الدردشة إلى المجلدات تلقائياً، ومنها على سبيل المثال المحادثات التي لم يتم قراءتها.

كما سيتاح للمستخدمين ميزة جديدة في التمرير في المحادثات من اليمين إلى اليسار ليتم إرسال هذه المحادثات إلى مجلد الأرشيف، إلى جانب إختيار لتحويل محادثات محددة إلى الأرشيف بشكل تلقائي.

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أيضاً يقدم تحديث تطبيق التيلجرام الآن ميزة لصق ووضع علامة على أكبر قدر من المحادثات، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسلة في الرجوع إلى المحادثات المفضلة.

من جانب أخر يتيح التحديث الجديد الوصول إلى إحصائيات تستعرض القنوات الأكثر شعبية والتي تضم أكثر من 1000 مشترك، كما تتوفر لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد ميزة الرسوم المتحركة في التسجيلات الصوتية، كما يأتي التطبيق بمجموعة جديدة من emoji، كما سيتاح للمستخدمين مزامنة مجلدات المحادثات في المتصفح مع تطبيق الهاتف، من شريط جانبي في التطبيق.

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