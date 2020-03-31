شركة HMD Global Oy تعود إلى الربحية في الربع الرابع من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - تمكنت شركة HMD Global Oy من تحقيق أول ربع إيجابي لها في الربع الرابع من العام 2019. وتقول الشركة إن الجمع بين إستخدام العديد من الشركات المصنعة لتصنيع هواتف Nokia وإتباع نهج أكثر تركيزًا في أسواق مختارة هو ما قادها إلى تحقيق ربع أول مربح.

لم يكن الربع بأي حال من الأحوال جيدًا جدًا، فتقرير المحللين يشير إلى أن شركة HMD Global Oy تمكنت من بيع أقل من ثلاثة ملايين هاتف.

تحولت شركة HMD Global Oy إلى إستراتيجية الإعتماد على الشركات المصنعة للأجهزة لتجميع هواتف Nokia بسبب تعطل سلسلة التوريد في النصف الأول من العام 2019. وبحسب ما ورد، فإن أولى الأجهزة التي تم توكيل شركات الطرف الثالث بتصنيعها بدلا من شركة HMD Global Oy نفسها هي Nokia 2.2 و Nokia 3.2 و Nokia 4.2.

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سمح الإعتماد على شركات الطرف الثالث لشركة HMD Global Oy بصنع وبيع الهواتف الذكية بهوامش ربح أفضل، مما يعني أنها كانت قادرة على تحقيق الربح على الرغم من بيع عدد أقل من الوحدات.