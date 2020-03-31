فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات التي وردتنا حتى الآن لمحت إلى قدوم هاتفين جديدين من شركة OnePlus يوم 14 أبريل، وسيليهم هاتف ثالث في وقت لاحق. من المحتمل أن يتم إرفاق الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro بهاتف ثالث يُدعى OnePlus 8 Lite. والآن يدعي تقرير جديد أن هذا الهاتف سيحمل في الواقع الإسم OnePlus Z بدلاً من الإسم OnePlus 8 Lite.
هذا بدوره يعني أن OnePlus Z سيكون من الفئة المتوسطة بدلاً من هاتف رائد. يتماشى هذا مع التقرير الذي يقول أنه سيستخدم المعالج MediaTek Dimensity بدلاً من المعالج Snapdragon 865. تجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد الأخبار من مصدرين منفصلين لذلك يبدو الأمر قابلاً للتصديق.
The source referred to it as "OnePlus Z" and said the hardware matched the previous OnePlus 8 Lite render. https://t.co/zB5PN9nQjW— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 28, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر إشاعة جديدة تقترح وصول الهاتف OnePlus 8 Lite إلى السوق تحت إسم OnePlus Z لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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