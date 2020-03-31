افضل بدائل تطبيق Zoom للعمل عن بعد

تطبيق Zoom من التطبيقات الجميلة جداً في شأن الإجتماعات و الأعمال المختلفة. هذا المقال في الزمن الذي يعاني فيه العالم الآن من فيروس كورونا و لذلك تلجأ العديد من الشركات الى العمل من بعد. و اذا كنت لا تحب تطبيق زووم فيجب البحث عن بدائل له. و هذا المقال لنتحدث عن بعض بدائل التطبيق الجيدة بشكل كبير

Microsoft Teams

واحد من التطبيقات المهمة جداً و البارزة بشكل كبير. و هو بديل تطبيق Skype for Business الشهير. هذا التطبيق يجمع بين ارسال الرسائل و اقامة اجتماعات على الإنترنت. Video Conference. يمكنك بهذا التطبيق استضافة اجتماع حتى 250 شخص. التطبيق يحمل كل الأدوات المساعدة لأي عمل. مثل مشاركة الشاشة و الرسائل الفورية و تسجيل الإجتماعات. عموماً فتطبيق Microsoft Teams هو تابع لإشتراكك في تطبيقات Office الخاصة بمايكروسوفت

ملخص التطبيق

التطبيق غير مجاني

التطبيق بدون تجربة مجانية

التسعير يبدأ من 5 دولارات للشهر

عدد المشتركين يصل الى 250 مشترك

الموقع الرسمي

Hangouts Meet

هذا التطبيق البديل لتطبيق Zoom من جوجل. هذا التطبيق يتيح لك انشاء اجتماعات مع 250 مستخدم ايضاً. رغم ان عدد المشتركين بناء على اشتراكك مع Google. اجتماعات الفيديو هي متاحة ضمن اشتراك الشركات في G Suite و يتيح لك ايضاً مساحة تخزين على Google Drive

ملخص التطبيق

التطبيق غير مجاني

التطبيق يتيح تجربة مجانية 14 يوم

التسعير يبدأ من 6 دولارات للشهر

عدد المشتركين يصل الى 250 مشترك

الموقع الرسمي

Zoho Meeting

تطبيق Zoho هو تطبيق جديد بديل لتطبيق Zoom يتيح كل ما هو اساسي من اجل الإجتماعات على الإنترنت. و يقدم كل ما تحتاجه بشكل جيد. رسائل فورية موجودة. و مكالمات فيديو جماعية ايضاً. و كذلك امكانية تسجيل الإجتماعات المختلفة و تتحمل كذلك حتى 250 مشترك لكل إجتماع

ملخص التطبيق

التطبيق غير مجاني

التطبيق يتيح تجربة مجانية 14 يوم

التسعير يبدأ من 8 دولارات للشهر

عدد المشتركين يصل الى 250 مشترك

الموقع الرسمي

GoToMeeting

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هذا التطبيق موجود منذ فترة طويلة ايضاً. من التطبيقات الجيدة البديلة لتطبيق Zoom. و يتيح لك انشاء اجتماعات على الإنترنت ايضاً. و لكن الحد الأقصى له هو 3000 شخص لكل اجتماع. يمكنهم الدخول من خلال الكمبيوتر او الهاتف المحمول. و هناك خطط تسعير مختلفة من الشركة

ملخص التطبيق

التطبيق غير مجاني

التطبيق يتيح تجربة مجانية 14 يوم

التسعير يبدأ من 12 دولارات للشهر

عدد المشتركين يصل الى 3000 مشترك

الموقع الرسمي

Cisco Webex Meetings

هذا افضل تطبيق بديل لتطبيق Zoom. تطبيق Webex الممتاز جداً التابع لشركة Cisco العالمية. هذا التطبيق جيد للأعمال الصغيرة التي تعقد في الغالب احتماعات صغيرة. فهناك اشتراك مجاني خاص بالتطبيق. يتيح لك عقد اجتماع مدته 40 دقيقة فقط. و لكن اذا كنت تحتاج لوقت اطول ستحتاج الى الإشتراك في احد اشتراكات الشركةو خططها المدفوعة لوقت اجتماعات اطول و في نفس الوقت اتاحة عدد مستخدمين يصل الى 200 مستخدم

ملخص التطبيق

التطبيق غير مجاني

التطبيق يتيح تجربة مجانية 30 يوم

التسعير يبدأ من 13.5 دولار للشهر

عدد المشتركين يصل الى 200 مشترك

الموقع الرسمي

BlueJeans

هذا تطبيق مخصص ايضاً للإجتماعات الصغيرة و الأعمال البسيطة الصغيرة او المتوسطة. يتيح لك انشاء اجتماعات بين 100 فرد بكل سهولة عن طريق الفيديو. و طبعاً يحمل كل الخصائص التي تحتاجها مثل مشاركة الشاشة. و تسجيل الإجتماعات. و ليس بسعر غال ابداً اذا اردت الإشتراك في خطة اكبر

ملخص التطبيق

التطبيق مجاني

التطبيق يتيح تجربة مجانية 7 ايام

التسعير يبدأ من 10 دولار للشهر

عدد المشتركين يصل الى 100 مشترك

الموقع الرسمي

GlobalMeet Collaboration

هذا التطبيق يتيح لك امكانية اقامة اجتماعات على مدار الساعة 24/7. بخطط اسعار غير غالية و مجموعة مميزات عديدة و كبيرة. هذا التطبيق مناسب بشكل كبير للشركات الصغيرة. و يوفر لك ايضاً اشتراك مجاني. مع مزايا مدفوعة اخرى كذلك و لكن ليست غالية و متاحة بشكل جيد.

ملخص التطبيق

التطبيق مجاني

التطبيق بدون تجربة مجانية

التسعير يبدأ من 12 دولار للشهر

عدد المشتركين يصل الى 125 مشترك