تيلغرام .. تحديث جديد يجلب العديد من المزايا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:16 مساءً - أعلنت خدمة التراسل الفوري تليغرام الاثنين، عن إطلاق تحديث جديد يجلب العديد من المزايا، مثل: مجلدات الدردشات، والأرشفة، وإحصاءات القنوات.

في التفاصيل، قالت الشركة في تدوينة لها: “يعتمد العديد من مستخدمينا على تليغرام في عملهم ودراساتهم، وقد زاد ذلك في الأسابيع الأخيرة. لذا وللتأكد من قدرة قوائم الدردشة الخاصة بجميع المستخدمين على التعامل مع الحمل الزائد وعدم تفويت رسائل مهمة، نقدم لكم “مجلدات الدردشة”.

ومع ميزة “مجلدات الدردشة” الجديدة يمكن للمستخدمين فصل دردشات العمل عن الدردشات العائلية، ودردشات الأصدقاء، ثم الوصول إليها بسهولة من خلال التبويبات التي تتشكل أعلى التطبيق. ويمكن الوصول إلى ميزة “مجلدات الدردشة” الجديدة في إعدادات التطبيق على الأجهزة المحمولة، وأجهزة سطح المكتب.

درشة مثبتة

وكانت تليغرام قد أطلقت في السابق ميزة الدردشات المثبتة التي تسمح بتثبيت 5 دردشات فقط، أما مع التحديث الجديد، فقد أصبح بإمكان المستخدمين تثبيت عددًا غير محدد من الدردشات.

وقالت تليغرام: إن ميزة “مجلدات الدردشة” تسهل على المستخدمين رؤية الدردشات حسب أهميتها، ولكن في حال أراد المستخدم إخفاء بعضها، فيمكن ذلك من خلال ميزة “الدردشات المؤرشفة”. ويمكن ذلك من خلال السحب نحو اليسار على أي دردشة ثم نقلها إلى مجلد الدردشات المؤرشفة. وعندما يصل أي إشعار من دردشة مؤرشفة، فإنها ستخرج من المجلد لتعود إلى قائمة الدردشات. أما الدردشات المكتومة فستبقى في المجلد أبدا.

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وإلى جانب المزايا السابقة، أضافت تليغرام ميزة “مزامنة سطح المكتب” التي تُزامن جميع مجلدات الدردشة؛ ما عدا الدردشات السرية، على مختلف الأجهزة، ومن ذلك تطبيقات سطح المكتب. وأضافت الخدمة أيضًا ميزة “إحصاءات القنوات” المُتاحة للقنوات التي لديها أكثر من 1000 مشترك.

ولأندرويد أيضا

ولتطبيق تليغرام في نظام أندرويد، أضافت الخدمة رسومات لتسجيل الصوت، كما أضافت رموزا تعبيريةً جديدةً، أهمها الرموز التي تركز على فيروس (كوفيد-19) COVID-19، والمرض.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تليغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.