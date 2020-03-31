Honor تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 30 Series في اليوم 15 أبريل. الملصق الرسمي الذي نشرته الشركة يعرض الممثل الصيني الشهير Li Xian وهو يحمل الهاتف الرائد المقبل لشركة Honor مع إخفاء معظم مكونات الواجهة الخلفية.

لقد وصل بالفعل أول عضو في سلسلة هواتف Honor 30 Series، وهذا العضو هو Honor 30S الذي أعلنت عنه الشركة الصينية يوم أمس مع المعالج HiSilicon Kirin 820 5G. إنه العضو الأدنى في التشكيلة، ونتوقع إنضمامه على الأقل للهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يأتي هذين الأخيرين مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G ومع كاميرات قوية جدًا.

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نتوقع أن تكشف Honor عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتف Honor 30 Series في الأسبوعين التاليين اللذان يسبقان حدث الإعلان الرسمي.