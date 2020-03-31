أمطار بالقاهرة وبحري.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، يشهد أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد".

وتابعت: "الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على جنوب الصعيد".

وواصلت: "هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كل الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على بعض محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 14

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 15

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 16

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18

موجة سيئة

وشهدت الشوارع المصرية خلال الأيام الماضية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ووصفتها بالأقوى هذا العام.