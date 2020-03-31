تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن بيع هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL في متجر الشركة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد متحدث من شركة جوجل لموقع Android Police على أن الشركة توقفت عن بيع كلاً من هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL في متجر الشركة.
أوقفت عملاق البحث مبيعات الجيل الثالث من هواتف Pixel على متجرها رسمياً وفقاً لتصريحات متحدث من شركة جوجل، بينما يستمر متجر الشركة في عرض كلاً من هواتف Pixel 3a، وPixel 3a XL، وPixel 4 إلى جانب هاتف Pixel 4 XL للبيع.
من جانب أخر أكد متحدث جوجل على أن جميع النماذج الخاصة بهواتف Pixel 3 وPixel 3 XL قد نفذت بالفعل من مخزون جوجل، لذا حتى في حالة ظهور الصفحة الخاصة بالهواتف فإن مخزون Pixel 3 قد نفذ بالفعل من متجر جوجل.
ولقد أنتهى مخزون هواتف Pixel 2 و2 XL خلال في متجر جوجل في بداية شهر أبريل من العام الماضي، لذا ينتهي مخزون جوجل من هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL في نفس الموعد تقريباً.
يذكر أن متحدث جوجل قد أشار إلى أن Pixel 3 وPixel 3 XL قد تتوفر الآن في بعض منافذ البيع مثل Best Buy أو B&H Photo لمن يرغب في الحصول على الجيل الثالث من هواتف Pixel.
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