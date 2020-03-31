المزيد من المصادر تؤكد قدوم ميزة تتبع النوم وميزة مراقبة الأوكسجين في الدم لـ Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك أدلة متزايدة على أن نظام WatchOS 7 القادم سيحتوي على ميزة تتبع النوم وميزة مراقبة الأوكسجين في الدم. وقد تم تداول ذلك في السابق، ولكن الآن تؤكد لنا مصادر أخرى قدوم هذه الميزات الجديدة بالفعل.

يشير هذا بوضوح إلى أن الساعة الذكية Apple Watch Series 6 الجديدة ستدعم هذه الميزات، ولكن سيتم أيضًا إصدار نظام WatchOS 7 للساعات القديمة. ومع ذلك، تدعي التقارير أن Apple Watch Series 3 والإصدارات الأحدث هي التي ستحصل على التحديث الجديد، مما يعني أن الدعم للساعتين Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2 سينتهي.

يبدو أن ميزة مراقبة الأوكسجين في الدم تحظى بدعم العتاد المستخدم في الساعات القديمة كما إكتشف موقع iFixit في العام 2015، ولكن لم يتم حتى الآن تضمين هذه الميزة في نظام التشغيل. لذلك قد لا تكون هذه الميزة حصرية للساعة الجديدة.

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ميزة تتبع النوم متوفرة للساعات القديمة من خلال العديد من التطبيقات، ولكن الحد الوحيد هو أن بطارية الساعة تحتاج إلى شحن مرة واحدة يوميًا ومعظم الناس يفعلون ذلك أثناء الليل. قد يكون إستخدام Apple Watch Series 6 و WatchOS 7 للبطارية أقل من أجل إستيعاب ميزة تتبع النوم.

الميزات الإضافية التي من المتوقع أن تكون جزءًا من تحديث WatchOS 7 تشمل إجراء بعض التحسينات على المساعد الرقمي Siri، ووضع الأطفال، وتجديد أوضاع التمارين وواجهات الساعة. قد تتضمن الساعة الجديدة أيضًا مستشعر بصمات الأصابع Touch ID.