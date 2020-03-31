OnePlus تحدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series

فاطمة أيت طالب - دبي -

كانت هناك العديد من الشائعات حول الموعد الذي ستقوم فيه شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series. والآن، قررت شركة OnePlus وضع حد لكل ذلك وأكدت وبشكل رسمي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series يوم 14 أبريل، وأنها ستقوم ببث الحدث مباشرة على اليوتيوب وعلى الموقع الرسمي لشركة OnePlus.

بغض النظر عن الإعلان عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فسوق تقوم شركة OnePlus في هذا الحدث كذلك بالإعلان عن إطلاق تلفازها الذكي OnePlus TV 55 Q1 Pro في الأسواق العالمية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد في الأسبوع الماضي أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما سيحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وسيدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

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التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 سيضم بطارية بسعة 4300mAh بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مُقاومًا للماء والغبار. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين في منتصف شهر أبريل المقبل.