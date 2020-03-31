الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor Play 9A مع بطارية بسعة 5000mAh ونظام Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor Play 9A. هذا الهاتف يضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh، ولكنه يفتقد إلى الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل.

الهاتف Honor Play 9A الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +HD تدعم 70 في المئة من التدرج اللوني NTSC. هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة FullHD. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بكاميرتين في الخلف، واحدة أساسية بدقة 13 ميغابكسل وأخرى ثانوية بدقة 2 ميغابكسل تعمل على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Honor Play 9A الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Magic UI 3.0.1.

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عمومًا، الهاتف Honor Play 9A متوفر الآن للطلب المسبق في متجر Vmall.com مقابل 125 دولار أمريكي لنسخة 64GB، ومقابل 200 دولار أمريكي لنسخة 128GB. وكما تلاحظون، فسوف يتم عرض الهاتف Honor Play 9A للبيع بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والأزرق والأخضر. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف Honor Play 9A على الصعيد العالمي.