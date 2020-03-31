شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعى يتخلى عن ملكيته الفكرية ويدعو لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنازلت Medtronic أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، عن حقوق ملكيتها الفكرية لأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، حيث قامت بمشاركة كل التصميمات الخاصة بالجهاز مع الدول للبدء في تصنيعها فورا، حيث أكدت الشركة أنها تشارك علانية مواصفات التصميم، لتمكين المشاركين من مختلف الصناعات تقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة الأطباء والمرضى وسط انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع massdevice الأمريكى، فأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يتوافق مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأخيرة، ووفقًا لاستجابة الصحة العامة والطبية للوكالات الحكومية على مستوى العالم.

Advertisements



وفيما يتعلق بجهاز التنفس الاصطناعي، فهو يعرف بـ PB 560 ، وتم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم، كما يمكن استخدامه في مجموعة من إعدادات الرعاية، بالإضافة إلى تقنيته وتصميمه، التى تجعله حل قوي للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة .

وهو عبارة عن جهاز تهوية صغير الحجم وخفيف الوزن ومحمول يوفر دعمًا لمجرى الهواء لكل من البالغين والأطفال، يمكن استخدامه في الإعدادات السريرية وفي المنزل ويوفر الدعم التنفسي المحمول.

كما أوضحت الشكة متطلبات التصميم، ووثائق التصنيع والمخططات عبر موقع الشركة الرسمي، إذ وفرت مواصفات التصميم PB 560، وسيتبع رمز البرنامج والمعلومات الأخرى قريبًا، فيما قالت الشركة:"نحن نعلم أن هذه الأزمة العالمية تحتاج إلى استجابة عالمية، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بزيادة إنتاج أجهزة التهوية Puritan Bennett ™ 980".