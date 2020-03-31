شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء بوكالة ناسا يحيى الأطباء والممرضات من خارج الأرض لجهودهم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون ضد فيروس كورونا تحية من خارج الأرض، حيث كتب رائد ناسا درو مورجان، وهو طبيب في الأساس، وواحد من الأشخاص الثلاثة الذين يعيشون حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، تغريدة تحية للأطباء والممرضات وغيرهم من الأشخاص في الخطوط الأمامية للحرب ضد فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال مورجان: "كطبيب ينظر إلى كوكبنا تزامنا مع اليوم الوطنى للأطباء، أفكر في أخصائيي الرعاية الصحية والمتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم خلال أزمة كورونا".

وأضاف مورجان: "نحن في أفضل حالاتنا عندما نساعد بعضنا البعض، أنا في حالة إجلال لذلك"، مضيفا: "شكرًا لكم من محطة الفضاء الدولية".

وكان النص المكتوب في التغريدة مصاحب لصورة له وسماعة طبية عائمة في المحطة، مع وجود الأرض في الخلفية.

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ويخاطر أخصائيو الرعاية الصحية بالفعل بحياتهم لعلاج مرضى COVID-19، على سبيل المثال، يشكل الطبيون ما يقرب من 14 ٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في إسبانيا.

كما أنه وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، حتى اليوم، هناك أكثر من 740.000 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا التاجى، في جميع أنحاء العالم وأكثر من 35000 حالة وفاة بـ COVID-19.

أما عن رفيقى مورجان على متن محطة الفضاء الدولية، فهما جيسيكا مائير وأوليج سكريبوشكا، قائد البعثة الحالية 62.

وسينضم إلى الثلاثي قريبًا ثلاثة زملاء: كريس كاسيدي، أناتولي إيفانيشين، وإيفان فاجنر على متن مركبة فضائية روسية سويوز في 9 أبريل المقبل.