شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة الفضاء الهندية توقف إطلاق الصواريخ لتوفير المطهرات وأجهزة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) لمطالبات إيقاف عمليات إطلاق الصواريخ وتحويل الموارد إلى إمدادات مكافحة فيروس كورونا، من خلال تطوير أجهزة التنفس الصناعي ومعقم اليدين، وذلك مع انتشار المرض في جميع أنحاء العالم، وتشرف المنظمة على عمليات الإطلاق والمهام الفضائية التي تقوم بها الدولة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تشمل المهام الفضائية المقرر تأجيلها إطلاق الصواريخ المتزامنة مع الأرض، ومهمة Chandrayaan-2 التي تدور حاليًا حول القمر، ومع توقف العمل في المهام المقبلة، ستعيد الوكالة تركيزها للمساعدة في مكافحة COVID-19.

وقال س. سوماناث، رئيس مركز فيكرام سارابهاي للفضاء: "نقوم بتصميم أجهزة تنفس ونصنع مطهرات اليد ونوزعها".

ويوجد بالهند حاليا أكثر من 1000 حالة إيجابية من فيروس كورونا، ويعد مطهر اليدين هو عنصر حاسم لإبطاء انتشار الفيروس.

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كما أن أجهزة التنفس ضرورية لتحقيق الاستقرار للمرضى الذين يعانون من مضاعفات COVID-19، وسيكون جهاز التنفس الذي تعمل عليه المنظمة الهندية ISRO سهل التشغيل.

كما تناقش وكالة ناسا إجراءات مماثلة، حيث قال جيم بريدنشتاين، مدير الوكالة، إنه وقادة الوكالة الآخرون ينسقون مع الفروع الأخرى للحكومة لمعرفة كيفية مساهمة وكالة ناسا.

وقال مسؤولو ناسا، إن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشمل إنتاج أجهزة تنفس، والعمل مع شركات تصنيع أجهزة تنفس موجودة، حيث تصطف أيضا شركات الفضاء الخاصة بأمريكا للمساعدة في هذه الأزمة المتعلقة بنقص أجهزة التنفس.

ولعل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX هو أول من اقترح المساعدة وقدم آلاف الأجهزة في وقت قياسى لا يتعدى الأسبوع الواحد.