تكنولوجيا: إنفيديا تصدر لقطات من عوالم ماين كرافت جديدة بتقنية تتبع الأشعة ودروس تعليمية لصناع المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت NVIDIA اليوم نظرة خاطفة على ما هو ممكن عندما تدمج اللعبة الأكثر شعبية في العالم مع تقنية تتبع الأشعة من الجيل التالي. لقد نشرنا أيضًا بعض المواد التعليمية لمساعدة ال Minecrafters في البدء.

عوالم Minecraft جديدة من أفضل صناع المحتوى.

بينما نستعد لإصدار Minecraft مع تقنية تتبع الأشعة، كنا نعمل مع بعض من أكثر صناع المحتوى الموهوبين في العالم في مجتمع Minecraft. يتم عرض النتائج الأولى لهذا التعاون اليوم في سلسلة من لقطات الشاشة التي تُظهر عملهم المذهل. تتميز لقطات الشاشة بعوالم تم إنشاؤها بواسطة المبدعين Razzleberries و BlockWorks و GeminiTay ، فقط عدد قليل من المبدعين الذين تم اختيارهم بسبب خيالهم وسجلهم الرائع في تقديم مساهمات في مجتمع Minecraft.

تشمل العوالم:

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عالم Temples and Totems RTX من Razzleberries – عالم مغامرات يركز اللاعبين على استكشاف واستكمال التحديات في المعابد الغامضة. يعرض كل معبد الانبعاث لكل بكسل والظلال في الوقت الفعلي، ويستفيد من الإضاءة العالمية لخلق تجربة غامرة للاعبين.

عالم Imagination Island RTX من BlockWorks – مدينة ملاهي قابلة للاستكشاف بالكامل، مليئة ببيض Eeaster ، تستضيف أربعة أراضٍ متميزة ، كل منها مخصص لعنصر من عناصر تتبع الأشعة في الوقت الفعلي. في هذا المشهد، نرى الزائر المركزي للحديقة، الذي تبرزه الأ شعة في الوقت الحقيقي من خلال النوافذ، ال متلألئة على الأرض.

Crystal Palace RTX من GeminiTay – خريطة نجاة بموضوع خيالي غريب الأطوار يتميز بقلعة مبنية ببراعة. تخلق الظلال التي تم تتبعها والأجواء الجميلة الواقعية في هذا العالم المبني على مقياس 1: 1.

أدوات تعليمية لتمكين منشئي المحتوى لـ Minecraft

كشفت NVIDIA أيضًا عن سلسلة من الأدوات والأدلة التي يمكن أن يستخدمها الـ Minecrafters لصنع عوالم غامرة تشبه الحياة الواقعية. كان من المقرر أصلاً اصدارها في مؤتمر GTC ، يتم إصدار هذه الأدوات التعليمية عبر الإنترنت كجزء من GTC Digital وتشمل:

لإنشاء مواد تجسيد قائمة على أساس مادي (PBR) – عرض تقديمي و إرش ادي ي غوص في التفاصيل وراء Minecraft مع تتبع ال مسار و RTX وقوام PBR وكيف تعملان معًا لإنشاء مشاهد مذهلة. يتضمن خطوة بخطوة لإنشاء مواد PBR الخاصة بك وحزم ال تفاصيل .

لتحويل عوالم Java إلى عوالم RTX – دخلت NVIDIA في شراكة مع منشئي Minecraft لصياغة دليل لأفضل الممارسات غير الرسمية لتحويل عالمك إلى Bedrock Windows 10 Edition ، وهو أساس Minecraft القادم مع RTX .

عملت فرق NVIDIA بجد، جنبًا إلى جنب مع Microsoft ، لجلب العوالم التي يتم تتبع مسارها بالكامل ، مع الانعكاسات ، والظلال، والإضاءة العالمية ، وغيرها من تأثيرات الإضاءة الواقعية التي تتفاعل بشكل طبيعي مع القوام المادي المطبق على كتل ماين كرافت. تمكّن مواد PBR هذه من الابتعاث لكل بكسل ، والتأثيرات الحجمية ، وغيرها من المشاهد التي لم يسبق رؤيتها من قبل ، والتي إلى جانب التأثيرات المتتبعة في المسار تستهل التطور التالي لماين كرافت.

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