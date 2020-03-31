تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن موعد الإعلان عن Honor 30 في 15 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي نشر من شركة Honor اليوم على الموعد المحدد للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Honor 30، حيث تقدم الشركة كلاً من هاتفي Honor 30 و Honor 30 Pro في حدث يعقد في 15 من أبريل.

تستعد شركة Honor لإطلاق هواتف الشركة المميزة Honor 30 و Honor 30 Pro يوم 15 من أبريل وفقاً لإعلان الشركة الذي نشر على Weibo اليوم.

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ولقد ظهر الممثل الصيني Li Xian في الإعلان التشويقي لسلسلة هواتف Honor 30 والملصق الإعلاني الخاص بالهاتف أيضاً، حيث حجب تصميم الهاتف من الجهة الخلفية بشكل كامل تقريباً، بينما يكشف الإعلان فقط عن اللون البنفسجي الفضي اللامع المميز للهاتف.

يذكر أن شركة Honor قد قدمت مؤخراً إصدارها الأول من سلسلة هواتف Honor 30 الذي جاء بعنوان Honor 30S، وهو أول إصدار ينطلق بمعالج Kirin 820 5G، كما يعد الإصدار الأقل تكلفة في سلسلة Honor 30 المرتقبة، ومن المتوقع أن تضم الإصدارات الأعلى رقاقة معالج Kirin 990 5G، مع إعدادات أعلى في الكاميرة الخلفية.

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