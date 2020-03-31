شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعين بمعالجات ARM فى أجهزة MacBook 2021 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن شركة أبل تستعد للتحول إلى استخدام معالجات ARM في أجهزة MacBook وأيضاً أجهزة ماك بحلول 2021، ويأتي ذلك تأكيدا لتقارير سابقة أشارت إلى أن أبل تخطط لدعم الإصدار القادم من أجهزة MacBook بحجم 12 بوصة بمعالج ARM، ليكون بداية لتحول أبل لاستخدام المعالجات في أجهزة الشركة خلال الفترة القادمة.

وبحسب موقع gizchina الصيني، فلم تؤكد التقارير السابقة على خطط أبل لدعم أجهزة MacBook بمعالجات ARM بشكل كامل، أو أن أبل تخطط لدعم التحديثات الخاصة بإصدار الشركة القادمة من جهاز MacBook بحجم 12 بوصة فقط.

وفي نفس السياق، تشير بعض التوقعات إلى صعوبة تحول أبل بشكل كامل إلى استخدام معالجات ARM، إذ تحتاج بعض أجهزة الشركة مثل Mac Pro إلى أعلى آداء في وحدة المعالجة، مع مواصفات خاصة يمكن أن تدعم قطاع العمل والمحترفين على الوجه الأمثل.

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فيما تشير بعض التوقعات إلى أن دمج معالجات ARM في جهاز MacBook بحجم 12 بوصة يمكن أن يدعم هذه الفئة من الأجهزة بشكل جيد، إلا أن أبل ستعمل على تقييم استجابة المستخدمين بعد إطلاق جهاز MacBook بحجم 12 بوصة إلى الأسواق لتحديد خطط الشركة القادمة.

على جانب أخر يمكن أن تسهل شركة أبل فتح أجهزة Mac فى المستقبل، إذ كشفت براءة اختراع جديدة إضافة تقنية التعرف على الوجه إلى جهاز أبل، الذي يستخدم أجهزة استشعار قادرة على جمع الضوء واكتشاف كيفية انعكاس الضوء من أجل التعرف على المستخدم، وتظهر في الجهاز في أعلى الشاشة، وهي مشابهة لتلك الموجودة بأيفون التي تحتوى على تقنية التعرف على الوجه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لنظام القياس الحيوي أن يصبح موجودا بكل من Macbook وشاشة Mac المستقلة.