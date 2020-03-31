شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لمتجر التطبيقات.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل في العام الماضي أنها ستطرح طريقة جديدة للتبديل بين الحسابات في تطبيقاتها المختلفة، مما يتيح للمستخدمين بسهولة إدارة جميع إعدادات Google، والآن بدأت الشركة في توفير هذه الميزة في متجر Play لتطبيقات أندرويد مما يتيح للمستخدمين التبديل بين حسابتهم المختلفة بسهولة.

وبحسب موقع GSM الهنجى، فتطلق جوجل التصميم الجديد لعدد محدود من المستخدمين الذين تم اختيارهم، فيما يتوقع أن تتوفر الميزة للمزيد من الأجهزة قريبًا، ومثل Gmail ومعظم تطبيقات G Suite الأخرى، تظهر صورة الملف الشخصي الآن على يمين شريط البحث.

ولعل الموقع الجديد يتماشى إلى حد كبير مع تطبيقات Gmail وG Suite، وبمجرد الضغط على القائمة الكاملة، يمكن للمستخدم رؤية حسابات متعددة مسجلة على الجهاز، وذلك بحسب تقارير 9To5Google، وبالإضافة إلى ذلك، تم نقل رمز البحث الصوتي إلى اليسار، كما تم جعل شريط التنقل أقصر.

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على جانب أخر كشفت شركة جوجل مؤخرا أنها أوقفت العمل على تطوير متصفح كروم وتحديثاته، فضلا عن نظام التشغيل كروم بسبب عمل فريق المطورين عن بعد، وذلك فى الوقت الذى ينتشر فيه فيروس كورونا في مختلف دول العالم، إلا أن الشركة أعلنت مؤخرا عبر المدونة الرسمية لكروم، عن استئناف العمل لكن بمواعيد إصدار جديدة تختلف عن المعتاد.

وبحسب ما جاء في المدونة، فإن جوجل سترسل في البداية التحديثات الأمنية وسد الثغرات في الأسبوع المقبل مع إطلاق إصدار كروم 81 رسمياً وذلك يوم 7 أبريل، كما ستقوم جوجل بتخطي الإصدار رقم 82 لتنتقل مباشرة إلى الإصدار 83 والذي سيتاح للمستخدمين قبل ثلاثة أسابيع من موعده المتوقع وذلك في منتصف شهر مايو وسيتضمن كل ما كان سيقدمه الإصدار 82.