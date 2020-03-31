شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 تطبيقات تساعدك على التواصل مع العالم فى زمن الحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار عدوى كورونا واضطرار ملايين الناس للبقاء فى منازلهم باتت الحاجة أكبر للتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت، وفيما يلى أشهر التطبيقات التى يمكن أن نستخدمها لهذا الغرض.

يعتبر من أشهر التطبيقات فى العالم، ويوفر إمكانية التواصل مع الآخرين وإجراء مقابلات العمل والاجتماعات عبر مكالمات الفيديو، ومن أهم ميزاته سهولة الاستخدام وعدم وجود قيود معقدة عند تحميله من الإنترنت، كما يوفر إمكانية إجراء مكالمة فيديو جماعية لـ 50 مستخدما معا.

ولهذا التطبيق بعض العيوب البرمجية التى تضطر المستخدم لإعادة ضبط بعض الإعدادات بشكل يدوى عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو.

يعتبر من أكثر تطبيقات الاتصال عملية وسهولة فى الاستعمال، ويتميز بواجهات استخدام بسيطة، كما يوفر إمكانية إجراء محادثة فيديو جماعية تضم 100 مستخدم فى وقت واحد، ويمكن استعماله من أى كمبيوتر أو جهاز ذكى.

وبالرغم من كل ما ذكر فإن النسخة المجانية من هذا التطبيق تعانى من بعض العيوب، فمكالمات الفيديو الجماعية فيها تستمر لـ 40 دقيقة فقط، كما أن مؤسس المكالمة هو وحده من يتحكم بإعداداتها





تعمل Hangout Meet من أى جهاز كمبيوتر أو حاسب لوحى أو هاتف ذكى، والأبرز من كل ذلك هو إمكانية استخدامها مباشرة من أى متصفح إلكترونى دون الحاجة لتحميل التطبيق الخاص بها على الأجهزة.

يوفر هذا التطبيق للمستخدم إمكانية التحكم بإعدادات مكالمة الفيديو على النحو الذى يراه مناسبا له، كالتحكم بإعدادات الصور والنصوص.

ويمكن الاستفادة من هذا التطبيق مقابل اشتراك شهرى (24 دولارا)، كما يوفر إمكانية إجراء مكالمة فيديو تضم 25 مستخدما.

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تطبيق مجانى، ويوفر للمستخدم مجموعة واسعة من الخيارات التى تمكنه من التحكم بإعدادات مكالمات الفيديو الفردية أو الجماعية، كما يوفر إمكانية التحكم بخيارات الصوت أثناء التواصل مع كل مستخدم ضمن المكالمة الجماعية.

يمكن تحميل هذا التطبيق فى الهاتف الذكى أو استعمال خدماته عبر متصفحات الإنترنت، ويوفر خدمات الاتصال الجماعى عبر الفيديو، وإمكانية تبادل ملفات الفيديو والصور والمستندات النصية بين المستخدمين.

ويمكن الاستفادة من خدماته مجانا لمدة 30 يوما فقط بعد تحميل النسخة المجانية، وبعدها يمكن استعمال النسخة المدفوعة منه.

تطبيق مجانى يوفر خدمات اتصالات الفيديو لمستخدمى آجهزة آبل مثل Mac وiPhon وiPad، ويمكن من خلاله إجراء مكالمة جماعية تضم 32 مستخدما، لكنه لا يوفر إمكانية التواصل عبر الكتابة أو الرسائل النصية.

تطبيق مجانى توفره شركة "فيسبوك" للتواصل عبر الكتابة أو المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، لكنه لا يدعم إمكانية تسجيل المكالمات عبر برامج خارجية مثل Fraps وBandicam.

يعتبر من أشهر تطبيقات التواصل عبر الإنترنت فى العالم، ويوفر إمكانية التراسل عبر الكتابة أو التواصل عبر مكالمات الصوت والفيديو، ويمكن إجراء مكالمة فيديو جماعية من خلاله تضم 3 مستخدمين.