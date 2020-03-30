فيسبوك تتبرع بـ 100 مليون دولار لدعم وسائل الإعلام بسبب كورونا

تعهدت شركة فيسبوك اليوم الاثنين بإنفاق مبلغ 100 مليون دولار على التمويل والإعلان لدعم المؤسسات الإخبارية، مثل: الناشرين المحليين في الولايات المتحدة، بسبب الضغوط الناجمة عن وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ويأتي هذا التعهد في حين يتحمل ناشرو الأخبار، خاصةً وسائل الإعلام المطبوعة، العبء الأكبر، إذ سحب العديد من المعلنين ميزانياتهم التسويقية لكبح التكاليف بسبب عدم اليقين المتعلق بالفيروس.

وكانت صحيفة L’Osservatore Romano التي أُطلقت قبل نحو 160 عامًا في الفاتيكان، والتي علقت الطباعة الأسبوع الماضي، أحدث حلقة في عدد من ناشري المطبوعات الذين يكافحون من أجل العمل في ظروف آمنة بعد تفشي المرض.

وقالت فيسبوك: إن منحتها تشمل 25 مليون دولار في شكل تمويل عاجل لوسائل الإعلام المحلية، و75 مليون دولار في الإنفاق التسويقي للمؤسسات الإخبارية على مستوى العالم. وأضافت الشبكة الاجتماعية أن الجولة الأولى من المنحة ذهبت إلى 50 غرفة أنباء محلية في الولايات المتحدة، وكندا.

يُشار إلى أن شركة فيسبوك ليست الأولى في دعم وسائل الإعلام، إذ سبقتها ألفابت – الشركة الأم لجوجل – فأعلنت يوم الجمعة الماضي عن التبرع بأكثر من 800 مليون دولار أمريكي من الأموال والائتمان الإعلان للشركات، والحكومة، والمنظمات الصحية.