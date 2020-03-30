“ون بلس” تحدد موعد الإعلان عن هواتف OnePlus 8 المرتقبة

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الاثنين – بعد أشهر من الانتظار – عن موعد الإعلان عن هواتفها الذكية المرتقبة (ون بلس 8) OnePlus 8.

وقالت الشركة الصينية في

نُشرت عبر موقع تويتر: إنها ستعلن عن هواتف سلسلة (ون بلس 8) في 14 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك عبر بث مباشر عبر الإنترنت.

وتقول (ون بلس): إن الهواتف تتألف من “سلسلة كاملة من أجهزة 5G”، وسيكون هناك جهاز ذو شاشة بمعدل تحديث قدره 120 هرتز، وهو أعلى من معدل 90 هرتز الذي جاءت به هواتف العام الماضي.

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ويُتوقع أن يكون الجهازان اللذان سيُعلن عنهما خلال الحدث هما (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، مع الإشارة إلى أن هناك تقارير زعمت أن هناك جهازًا ثالثًا أرخص باسم (ون بلس زد) OnePlus Z.

يُشار إلى أن هواتف (ون بلس 8) المرتقبة شهدت خلال الأشهر الأخيرة العديد من التسريبات، بما ذلك دعم ميزة الشحن اللاسلكي، خاصةً بعد انضمام (ون بلس) إلى (تحالف الطاقة اللاسلكية) Wireless Power Consortium في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، كما أُشيع أن هاتف (ون بلس 8 برو) سيدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار ليكون الأول في ذلك بين هواتف الشركة.

أما فيما يتعلق بالتصميم، فقد كشفت الصور المسربة أن الهاتف سيحذو حذو العديد من الهواتف من شركات، مثل: سامسونج، وهواوي، في تقديم كاميرا أمامية ضمن الشاشة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن مشاركة حدث (ون بلس) من خلال موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى قناتها في يوتيوب. وسيُقام الحدث في 14 نيسان/ أبريل المقبل في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.