كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مصباح “Levia Deluxe” يصل إلى Kickstarter

متابعة-سنيار: عاد idea3Di إلى كيك ستارتر هذا الشهر لإطلاق مصباح جديد على شكل “Levia Deluxe”.

يتوفر مصباح “Levia Deluxe” بعدد من التشطيبات ويأتي مزودا بقاعدة رخامية ثقيلة.

وقال مطورو المصباح: “بعد نجاح حملة الإصدار الأساسي من Levia، بينما كنا نكمل تطوير مشروعنا، كنا مشغولين لإيجاد طريقة لتقليل الميزانية الضرورية بشكل كبير لإنشاء الإصدار Deluxe الذي تم طلبه كثيرا.

Advertisements

“Levia – Deluxe Edition” لديها جذع نحاسي مطلي بالذهب الحقيقي وقاعدة رخامية من بورتورو، كما أن الزر الذهبي الحساس للمس يناسب تماما القاعدة.

التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب المواد عالية الجودة، تجعل “Levia Deluxe Portoro” شيئا جديدا تمامًا ولم يسبق رؤيته من قبل: إنه كائن عالي المستوى، مع قيمة استثمار عالية جدا.

“Levia Deluxe” متاح للدعم من خلال Kickstarter مع تعهدات من 119 يورو، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال يوليو 2020.