كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| روبوت صيني لقتل مسببات الأمراض التاجية تبلغ تكلفته 40 ألف دولار

متابعة-سنيار: بعد أن أصبحت الصين خالية من براثن الفيروس التاجي، تركز طاقاتها وعقولها على تطهير وتعقيم المستشفيات لإنهاء ما تبقى.

من أجل القيام بذلك، قاموا بإنشاء روبوت مستشفى بقيمة 40.000 دولار يستخدم مزيجا من ضوء الأشعة فوق البنفسجية ورذاذ مطهر سائل لقتل مسببات الأمراض التاجية.

هذا الروبوت يحتوي على أربع مجموعات من مصابيح قتل الجراثيم فوق البنفسجية على جسمه إلى جانب خمس فوهات رش مطهرة لا تترك بقايا.

يمكن للروبوت أن يحمل 1500 مل من السائل المطهر ويستغرق ست ساعات للشحن الكامل.

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يبلغ طول روبوت التطهير 4.4 قدم (1.4 متر) ويكلف ما لا يقل عن 40،000 دولار، وقد تم تصميمه وتنفيذه من قبل شركة Keenon Robotics Company في شنغهاي، بالصين.

في وقت سابق أيضا، عملت مجموعة من الأشعة فوق البنفسجية والبخاخات الطبية على تطهير الفيروسات مثل Sars و Mers.

تم تصنيع روبوت التطهير خصيصا للفيروسات التاجية، ووفقا للوائح الصينية لمكافحة COVID-19، يجب إجراء تشعيع ضوء الأشعة فوق البنفسجية وتطهير الرش باستخدام بيروكسيد الهيدروجين مرتين يوميًا.