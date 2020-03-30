تكنولوجيا: سماعة AKG N400 اللاسلكية تدعم إلغاء الضوضاء مع تصميم مقاوم للماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سماعة AKG N400 اللاسلكية الجديدة اليوم بتصميم يحاكي إصدار سامسونج Galaxy Buds Plus إلا أن سماعة AKG N400 تأتي بدعم إلغاء الضوضاء مع ميزة مقاومة الماء، وهي من المميزات التي غابت عن إصدار سامسونج.

تتميز سماعة AKG N400 اللاسلكية بمستوى تسعير أعلى من إصدار سامسونج بنسبة 30%، وأقل من إصدار ابل AirPods Pro، كما تضم محركات 8.2مم، وتقدم مع مجموعة متنوعة من نهايات السماعة التي تتوافق مع المستخدمين.

تدعم سماعة AKG N400 عمر شحن يصل إلى 6 ساعات من التشغيل، أو 5 ساعات مع تمكين خاصية ANC، أيضاً تقدم حافظة السماعة 6 ساعات إضافية من تشغيل الموسيقى، أيضاً يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعة تقريباً، كما تدعم الحافظة الشحن اللاسلكي.

أيضاً يدعم ميزة إلغاء الضوضاء في سماعة AKG N400 اثنان من الميكروفونات لكل جهة من السماعة، مع صوتيات واضحة في السماعة دون تشويش، أيضاً يمكن ضبط مستوى إلغاء الضوضاء من خلال تطبيق Ambient Aware المخصص للهواتف الذكية، ويمكن أيضاً النقر على الجهة اليسرى من السماعة لتشغيل ميزة للإستماع إلى المحيط الخاص بالمستخدم.

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من جانب أخر تدعم الجهة اليمنى من السماعة تخطي مسارات الموسيقى، إلى جانب إستقبال المكالمات عند النقر، وخفض مستوى الصوتيات عن طريق التمرير السريع على الجانب الأيمن من السماعة.

أيضاً يمكن أن تدعم سماعة AKG N400 تلقي الأوامر الصوتية عبر مساعد Bixby، وSiri أو مساعد جوجل الرقمي، كما تدعم سماعة AKG N400 معايير IPX7 في مقاومة الماء، حيث يمكن أن تستمر في العمل عند التعرض للماء لمدة 30 دقيقة على عمق متر واحد، لذا يمكن أن تدعم الإستخدام أثناء المطر أو عند التعرق، وتنطلق سماعة N400 بسعر 190 دولار، كما تتوفر بألوان الأزرق، الفضي، والأسود.

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