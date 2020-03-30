شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج وزوجته فى "لايف" مع حاكم كاليفورنيا اليوم للحديث عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيج، رئيس فيس بوك، فى منشور عبر حسابه على الشبكة الاجتماعية أنه بصدد المشاركة هو وزوجته بريسيلا ببث مباشر اليوم، مع جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا للحديث عن تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

وقال زوكربيرج: "فى حوالى الساعة 1:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادى سأظهر ببث مباشر أنا وبريسيلا مع الحاكم جافين نيوسوم للحديث عن رد كاليفورنيا على تفشى مرض كوفيد 19، وسنتلقى أسئلة من المجتمع، لذا يرجى مشاركة الأسئلة فى التعليقات".

وقد أعلن زوكربيرج منذ عدة ايام أنه سيتبرع هو وزوجته "بريسيلا تشان" بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد، وأضاف مؤسس فيس بوك أنهم في شراكة مع مؤسسة بيل جيتس وآخرين لتوفير وتقييم أدوية يمكن أن تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا.