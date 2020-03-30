شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو قاعد فى البيت وزهقان.. 6 ألعاب أونلاين للكمبيوتر ممكن تجربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد إلى حالة عزلة في العديد من أنحاء العالم، ومع إغلاق المكاتب والمدارس والكليات، لا يوجد الكثير مما يمكن القيام به في المنزل الآن، سواء العمل من المنزل، أو مشاهدة الأفلام، أو ممارسة الألعاب مع الأصدقاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، فرغم وجود عشرات الألعاب للموبايل، هناك أيضا مجموعة من الألعاب المميزة متعددة اللاعبين على الكمبيوتر، والتى سنعرض أبرزها كما يلي، والتى يمكن ممارستها أون لاين مع الأصدقاء.

لعبة Players Unknown’s Battlegrounds:

متوفرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وXbox One وتعد PUBG هي بالفعل لعبة معارك شهيرة على الهاتف المحمول، ومع ذلك، فإن القليل منا يعلم أن اللعبة لها إصدار للكمبيوتر الشخصي، ويتميز إصدار الكمبيوتر الشخصي بمفهوم لعب مشابه مثل إصدار الهاتف المحمول ويأتي مع أحدث الخرائط والمميزات أيضًا، ولعل الجزء الجيد من هذه اللعبة هو أنها لا تتطلب أحدث متطلبات النظام للتشغيل.

لعبة PUBG Lite:

هي الإصدار المصغر من PUBG، وهي نسخة خفيفة من اللعبة، ولا تتطلب حتى أي بطاقة رسومات مخصصة ويمكن تشغيلها على معالجات Intel Core i3، كما تتميز بمفهوم معارك الرويال باتل والعديد من الميزات الأخرى التي تجعلها لعبة مثالية للعب أثناء العزل الذاتى.

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لعبة Fortnite:

تتوفر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox One وPS4 وAndroid وiOS Fortnite هي بالفعل لعبة شائعة ، فهى مجانية ويمكن الاستمتاع بها عبر مختلف المنصات، مما يعني أن اللاعب الذي يلعب اللعبة على Android يمكنه الانضمام إلى لاعبين آخرين باستخدام أي نظام أساسي آخر واللعب معًا، لذلك، إذا كنت تتطلع إلى ممارسة لعبة مع أصدقائك وعائلتك، فإن أولئك الذين ليس لديهم حتى جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم يمكنهم اللعب.

لعبة Apex Legends:

متوفرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox One وPS4 ، وتعتمد على طريقة لعب مختلفة تمامًا للمستخدمين، تقدم اللعبة ديناميكيات ألعاب رائعة ورسومات وعناصر تحكم سهلة الاستخدام، وتعتمد على مطلق النار من منظور الشخص الأول عبارة عن لعبة تتمحور حول الفريق مع ثلاثة لاعبين في كل فرقة، كما أنها تأتي مع حوالي ثماني شخصيات لكل منهم مجموعة من المهارات والقدرات الخاصة بهم. يمكن للاعبين اختيار أي منهم بناءً على طريقة لعبهم.

لعبة Call of Duty: Warzone

هي امتداد مجاني لـ Call of Duty: Modern Warfare، ومع ذلك، فقد سمحت Activision للاعبين بتنزيلها بشكل منفصل وممارسة لعبة battle royale حتى لو لم يكن لديهم اللعبة الأصلية، وبعد وقت قصير من إطلاقها، حصلت اللعبة على 6 ملايين لاعب في غضون 24 ساعة من إطلاقها، وعلى الرغم من أن اللعبة لها نفس مفهوم المعركة الملكية، فقد لعبت Activision بطاقة تجربتها لتمييزها عن الألعاب الأخرى في هذا النوع. بالنسبة للمبتدئين، تم تعيين اللعبة في مدينة Verdansk الخيالية وتسمح لما يصل إلى 150 لاعبًا بالانضمام إلى القتال وتأتي مع وضعين - Battle Royale وPlunder.

لعبة Counter-Strike

واحدة من أشهر ألعاب الفيديو، والتى تعتبر النسخة الحديثة من الإصدار الأشهر، حيث يعتبر CS: GO، أحدث إصدار من اللعبة يجلب نفس اللعبة مع رسومات وميزات أفضل، وهي متاحة الآن للعب بشكل مجاني.