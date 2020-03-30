شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون جهازا لقراءة العقل يحول الأفكار إلى جمل فى دقائق معدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مجموعة من العلماء أن آلة لـقراءة العقل تحول الأفكار إلى جمل كاملة فى الوقت الحقيقى من الممكن أن تحدث ثورة فى التواصل مع الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث أو الحركة، كما تبلغ دقتها 97 فى المائة - أكثر من ضعف أجهزة فك تشفير إشارات الدماغ الأخرى.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تحدد الخوارزمية نشاط الخلايا العصبية إلى مجموعات من حروف العلة والحروف الساكنة والأوامر لأجزاء من الفم، وهذا يمكّنها من كتابة تسلسل الكلمات على واجهة الكمبيوتر فى الوقت الفعلى ، وفقًا لتقرير Nature Neuroscience.

يمكن أن تساعد هذه الآلة الأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام أو التحرك، لكن فى الوقت الحالى، يقتصر الأمر على تهجئة الكلمات ببطء شديد باستخدام حركات العين المتبقية أو تشنجات العضلات.

ففى كثير من الحالات، لا تزال المعلومات المطلوبة لإنتاج الكلام بطلاقة موجودة فى أدمغة المرض، ومن المأمول أن تمكنهم هذه التكنولوجيا على التعبير عنها.

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وقال للدكتور جوزيف ماكين، من جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو: "متوسط ​​معدلات الخطأ فى الكلمات منخفض بما يصل إلى ثلاثة بالمئة".

أجريت الدراسة على أربعة مرضى صرع تم تزويدهم بزرع دماغى لمراقبة نوباتهم، وأوضح دكتور ماكين إن نشاطهم العصبى تحول "كلمة بكلمة إلى جملة إنجليزية - فى الوقت الحقيقي".

حققت التقنيات السابقة نجاحًا محدودًا - مع كفاءة أقل بكثير من كفاءة الكلام الطبيعى، إذ كان بإمكانها فك شفرة أجزاء من الكلمات المنطوقة - أو أقل من 40 بالمئة من الكلمات فى العبارات المنطوقة.

لذلك استخدم الدكتور ماكين وزملاؤه الذكاء الاصطناعى أو التعلم الآلى لربط سلوك خلايا الدماغ مباشرة بالجمل، وفى الدراسة قرأ المشاركون ما يصل إلى 50 جملة بسيطة بصوت عال بينما سجلت الأقطاب نشاطها العصبي.