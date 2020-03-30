شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعثة جديدة تنطلق نحو محطة الفضاء الدولية قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روجوزين، أن مجموعة جديدة من الرواد الروس والأمريكيين ستنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية فى أبريل المقبل، ووفق الجدول الزمنى المحدد، وأوضح روجوزين أن الاجتماع الذى عقده مؤخرا مع المسؤولين فى اللجنة الحكومية الروسية لشؤون الفضاء عبر الإنترنت، أكد أن البعثة الجديدة من الرواد ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية وفق الجدول الزمنى الذى كان مقررا سابقا، وأن الخبراء الروس سيشرفون على هذه المهمة.

وأشار روجوزين إلى أن البعثة الجديدة ستنطلق نحو المحطة من مطار "بايكونور" الفضائى فى 9 أبريل القادم، على متن مركبة "سويوز إم إس-16" الروسية، وستضم فى تشكيلتها الرئيسية: رائدى الفضاء الروسيين، أناتولى إيفانشين وإيفان فاجنر، ورائد الفضاء الأمريكى، كريستوفر كيسيدى، أما التشكيلة الاحتياطية لهذه البعثة فتضم: رائدى الفضاء الروسيين، سيرغى ريجيكوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكى ستيفين بوين.

كما تجرى الاستعدادات حاليا لاستقبال الطاقم الذى سيعود من المحطة الفضائية إلى الأرض فى 17 أبريل القادم، على متن مركبة "سويوز إم إس-15"، والذى سيضم: رائد الفضاء الروسى، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدى الفضاء الأمريكيين، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

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وفى 25 أبريل القادم من المفترض أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية أيضا مركبة "سويوز إم إس-14" والتى ستحمل إلى المحطة المياه والأكسيجين وبعض المعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية.

جدير بالذكر أعرب مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، فى فبراير الماضى، عن نية مؤسسته التفاوض مع وكالة ناسا فى شئون استكشاف الفضاء، وفى تغريدة له على "تويتر" قال روجوزين: "عشية إطلاق الرحلة المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية والتى ستجرى فى أبريل المقبل نخطط للتفاوض مع الزملاء فى ناسا فيما يتعلق بشئون استكشاف الفضاء".