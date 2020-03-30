الإعلان رسميًا عن الجهاز اللوحي Lenovo M10 Plus، ويضم بطارية بسعة 7000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Lenovo عن الجهاز اللوحي Lenovo M10 FHD REL في شهر يناير الماضي، والآن قررت شركة Lenovo عن جهاز لوحي آخر ينتمي لنفس الفئة يُدعى Lenovo M10 Plus.

الجهاز اللوحي الجديد Lenovo M10 Plus يضم شاشة FullHD بحجم 10.3 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22T، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 7000mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

هذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع إثنين من مكبرات الصوت، ومع منفذ السماعات 3.5mm، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد من شركة جوجل. وعلى ما يبدو، فإنه يتم عرض هذا الجهاز اللوحي الآن للبيع في الصين مقابل ما يُعادل 225 دولار أمريكي.