هونر تعلن رسميًا عن هاتف Honor 30S

أعلنت (هونر) – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الاثنين رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد (هونر 30إس) Honor 30S، وذلك إلى جانب هاتفها الآخر ذي السعر المنافس جدًا (هونر بلاي 9أي) Honor Play 9A.

وبخلاف (هونر بلاي 9أي)، يمتاز (هونر 30إس) ببعض المواصفات القوية، إذ إنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل معالج (كيرين 820 5جي) Kirin 820 5G.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS بقياس 6.5 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي ثقبًا في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، وعلى جانب الهاتف، هناك حساس البصمة المدمج مع زر الطاقة.

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وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية موضوعة على شكل الحرف L، وهي بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل لكاميرا تسجيل العمق مع تدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والتقريب الهجين بمعدل 20X، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل.

ويقدم (هونر 30إس) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 ميجابكسل، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. كما يحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ السعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 بدون خدمات جوجل.

وتعتزم (هونر) طرح الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، والأزرقن والأخضر، واللون المتدرج. أما السعر، فسيتوفر الهاتف بسعر يعادل 338 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 380 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت / 256 جيجابايت. هذا، ويمكن حجز الهاتف اعتبارًا من اليوم في الصين، وسيبدأ توفره في السوق اعتبارًا من 7 نيسان/ أبريل المقبل. ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.