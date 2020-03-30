تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 9A بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 125 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor اليوم أحدث إصداراتها منخفضة التكلفة Honor Play 9A، الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، ونظام تشغيل Android 10، مع سعر 125 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 9A بشاشة LCD بحجم 6.3 إنش، والتي تدعم دقة عرض 720 بيكسل بلس، مع أبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة تغطية بنسبة 70% من ألوان NTSC، ويضم نتوء علوي في الشاشة لكاميرة السيلفي التي تتميز بمستشعر 8 ميجا بيكسل، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

Honor تقدم أيضاً هاتف Honor Play 9A بكاميرة خلفية بتصميم مستطيل، والتي تضم مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، بينما يأتي مستشعر العمق بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

ويضم هاتف Honor Play 9A مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio P35 من MediaTek والتي تضم 8 من أنوية Cortex-A53، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة PowerVR GE8320، ويتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويأتي بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة Magic UI 3.0.1.

Honor تدعم هاتف Honor Play 9A بسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نموذج أخر يضم سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يمكن زيادة السعة التخزينية عبر microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

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كما يضم هاتف Honor Play 9A بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB، بقدرة 10W، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، مع راديو FM، ويتميز بتقنية هواوي الصوتية Histen 6.0، وينتج صوتيات بقدرة 88 ديسيبل.

أيضاً يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، كما يدعم الإتصال بشبكات 4G، وVoLTE، والإتصال ب Wi-Fi b/g/n، والبلوتوث 5.0، ومن المقرر أن يتوفر Honor Play 9A للطلب المسبق عبر vmall.com، بسعة تخزين 64 جيجا بايت للنموذج الرئيسي بسعر 125 دولار، ويتوفر أيضاً بسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع ألوان الأزرق والأسود إلى جانب اللون الأخضر.

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