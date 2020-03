تطبيق Google Duo يرفع حد محادثات الفيديو إلى 12 مشاركًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال تطبيق Google Duo على قيد الحياة، وهو أمر مثير للدشهة قليلاً نظرًا لميل شركة جوجل إلى إطلاق تطبيقات المراسلة والدردشة والشبكات الإجتماعية ثم إغلاقها بعد ذلك. ليس فقط أنه لا يزال على قيد الحياة، ولكنه يتيح لك الآن إجراء مكالمات فيديو جماعية يصل عدد المشاركين فيها إلى 12 مشاركًا.

كان الحد السابق هو 8 مشتركين، وهذا يمثل زيادة طفيفة بنسبة 50 في المئة. من غير المستغرب أن نجد هذا مرتبط بأزمة فيروس كورونا التي تسببت في الكثير من الخراب حوال العالم. أصبح الكثير من الناس عالقين في منازلهم، وبالتالي فإن محادثات الفيديو أصبحت مُتداولة بشكل لم يسبق له مثيل.

لا تتطلب هذه الخاصية الجديدة تحديثًا للتطبيق، فسوف يتم تفعيلها من قبل خوادم شركة جوجل، لذلك لا داعي لمواصلة البحث يدويًا عن إصدار جديد. فقط تحلى ببعض الصبر وستحصل على الميزة الجديدة في غضون أيام قليلة، وهذا في حالة إذا لم تكن قد حصلت عليها بالفعل. لا يزال التطبيق يعمل تمامًا كما كان من قبل، حيث يمكنك الآن إستيعاب المزيد من الأشخاص في محادثات الفيديو الجماعية الخاصة بك.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19