الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Oppo Reno Ace 2

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Ace 2 في الشهر المقبل، ولكن لن يتعين علينا الإنتظار إلى ذلك الحين للحصول على فكرة حول مواصفاته التقنية، فقد تم مؤخرًا نشر المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تقريبًا تدعم الشحن السريع بقوة 65W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W.

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الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيصل كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والرابعة. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS 7 الأحدث من شركة Oppo.

هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، وبالنسبة لبقية التفاصيل، فمن المفترض أن نحصل عليها عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في الشهر المقبل.