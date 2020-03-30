الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 30S مع المعالج Kirin 820 5G، وأربع كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوع من إزاحة شركة Huawei الستار عن سلسلة هواتف Huawei P Series، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لها بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 30S. في حين أن الهاتف Honor 30S يُعتبر هو العضو الأدنى في تشكيلة Honor 30 Series، إلا أنه لا يزال يضم بعض المواصفات التقنية المثيرة للإعجاب، وتصميم يستند على الزجاج، وإطار من الألومنيوم، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المعالج HiSilicon Kirin 820 5G.

الهاتف Honor 30S يضم شاشة IPS بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

الهاتف Honor 30S الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تدعم تقريبًا بصريًا قدره ×3 وتقريبًا هجينًا قدره ×30، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Honor 30S الجديد كذلك بنظام Android 10 وبواجهة MagicUI 3.1.1، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وتم تزويده كذلك ببطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

عمومًا، الهاتف Honor 30S سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأحمر والأسود والأزرق والأخضر، وسيُكلف ما يُعادل 338 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 380 دولارأمريكي لنسخة 8GB/256GB. هذا الهاتف متوفر الآن للطلب المسبق إبتداءً من اليوم إلى غاية 7 أبريل. وليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.