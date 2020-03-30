إليك Astro Slide 5G .. أول هاتف 5G مزود بلوحة مفاتيح

تواصل شركة (Planet Computers) – الواقع مقرها في لندن – بناء هواتف ذكية فريدة بلوحة مفاتيح فعلية، مع إطلاقها أحدث إصدار رائد لها، وهو (Astro Slide 5G) الممول عبر حملة تمويل جماعي على (Indiegogo)، بحيث يأتي الجهاز بمواصفات قوية، إلى جانب إمكانية استخدامه إما كهاتف ذكي بشاشة تعمل باللمس بقياس 6.53 إنشات وبدقة 2340×1080 بيكسلًا، أو كجهاز مساعد رقمي شخصي (PDA)، وذلك بفضل آلية المفصل المسمى (RockUp).

وكما هو موضح في الصور أدناه، فإن المفصل يتيح للمستخدم تحريك الشاشة بعيدًا عن لوحة المفاتيح، ثم قلبها حتى يتمكن من استخدامها مثل جهاز حاسب محمول صغير، مما يكشف عن لوحة مفاتيح (QWERTY) فعلية كاملة، وبمجرد الانتهاء، يمكن تحريك الشاشة للخلف والرد على المكالمات أو وضع الجهاز في الجيب.

ويتمتع (Astro Slide 5G) بتصميم جديد ويختلف عن جهاز الشركة السابق المسمى (Cosmo Communicator)، الذي كان عبارة عن هاتف صدفي الشكل مزود بمفصل مع شاشة لمس خارجية صغيرة للإشعارات وبعض الوظائف الأساسية، ويتيح للمستخدم الرد على المكالمات عند إغلاق الشاشة.

ويأتي الهاتف مزودًا بمعالج (Dimension 1000) الرائد من شركة (ميدياتيك) MediaTek المصنع وفق تقنية 7 نانومتر مع مودم (5G) مدمج، ويأتي الطراز القياسي بسعر مستهدف يبلغ 900 دولار أمريكي، مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسعة عبر (MicroSD).

وتخطط الشركة في وقت لاحق لطرح نموذج بمواصفات أعلى مع المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي، و 1 تيرابايت من مساحة التخزين، ويدعم الجهاز الاتصال بالشبكة اللاسلكية وفقًا للمعيار الأحدث (Wi-Fi 6)، مع كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

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ويعمل (Astro Slide 5G) بنظام أندرويد 10، مع خيار تشغيل متعدد يدعم توزيعات (لينكس) Linux المختلفة (Sailfish) و (Debian) و (Kali)، ويأتي مع مجموعة برامج (Planet Computers) المتضمنة (Agenda) للتقويم وقوائم المهام، و (Airmail) للبريد الإلكتروني، و (Data) لقاعدة البيانات، و (Notes) لتدوين الملاحظات والإملاء.